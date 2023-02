Sudamericano Sub-20: las cuentas de la Selección Colombia para clasificar al Mundial

La Selección Colombia Sub-20 empieza a acariciar el cupo al Mundial de Indonesia. A pesar de la derrota 1-0 frente a Uruguay, en la fecha 1, los triunfos 3-0 sobre Paraguay (jornada 2) y 1-0 frente a Ecuador (fecha 3) tienen a 'la tricolor' muy cerca de ese objetivo. Y es que los resultados de los otros partidos también han dado una mano, lo que ha hecho que nos ilusionemos mucho más.

Así las cosas, a falta de dos fechas para el final del hexagonal del Sudamericano Sub-20, empezamos a hacer cuentas para asegurar la clasificación. Recordemos que son cuatro cupos, de los cuales ya dos pertenecen a Brasil y Uruguay, que tienen puntaje perfecto y, además de haber cumplido con esa tarea, pican en punta en la pelea por hacerse con el anhelado título de este certamen.

Si los dirigidos por Héctor Cárdenas le ganan a 'la canarinha' en la próxima jornada, ya estarán en el Mundial. Asimismo, con un empate frente a 'la verdeamarela' y en caso de que Paraguay no le gane a Uruguay, y Venezuela no derrote a Ecuador o igualen, nuestro combinado patrio también avanzará al campeonato orbital, que se desarrollará entre el 20 de mayo y 11 de junio de 2023.

Por último, una derrota complicaría el panorama, pero también existe la chance de clasificar. Y es que si Uruguay se impone sobre Paraguay y, además, Venezuela y Ecuador empatan, la Selección Colombia Sub-20 estará en Indonesia. Razón por la que las posibilidades de que ese sueño se haga realidad en la cuarta fecha son grandes y se hará hasta lo imposible para que así sea.

Jorge Hurtado Cabezas y Óscar Cortés, en la Selección Colombia Sub-20. fcf

Tabla de posiciones del hexagonal final del Sudamericano Sub-20 (Fecha 3)

1. Brasil - 9 pts. (+7)

2. Uruguay - 9 pts. (+5)

3. Colombia - 6 pts. (+3)

4. Paraguay - 1 pt. (-5)

5. Venezuela - 1 pt. (-6)

6. Ecuador - 0 pts. (-4)

Jornadas restantes del Sudamericano Sub-20

FECHA 4

Ecuador vs. Venezuela

Uruguay vs. Paraguay

Colombia vs. Brasil

FECHA 5

Ecuador vs. Paraguay

Brasil vs. Uruguay

Colombia vs. Venezuela

