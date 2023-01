Tomas Ángel: "De Selección Colombia Sub-20 quedé afuera por no tener minutos en Nacional"

Este miércoles en la ciudad de Medellín apareció para atender a los medios de comunicación Tomás Ángel, quien es uno de los integrantes de la plantilla que dirige Paulo Autuori en Atlético Nacional y que recientemente fue centro de atención al haber quedado fuera de la nómina de la Selección Colombia juvenil, que desde este jueves encarará el Sudamericano Sub-20 de nuestro país.

"Yo creo que es evidente, y que nadie más va a sentir más tristeza por mi ausencia que yo, más porque estuve desde un principio en este proceso, siendo figura, como campeón en Chile (torneo de preparación) y bueno, la respuesta final que me dan es que por mis minutos, por mi tiempo de juego en Nacional no estoy en el Sudamericano", dijo el joven antioqueño, en su contacto con los periodistas.

El atacante, que es hijo del histórico Juan Pablo Ángel del cuadro 'verdolaga', también siguió con sus palabras y agregó que "(lo de la falta de minutos) es algo que no puedo manejar, es externo a mí. Entonces esas preguntas son para otra persona. Pero es claro que la tristeza es enorme, me estuve preparando estos dos años para esa competición (Sudamericano Sub-20), que siempre abre puertas. Eso es algo que uno no pueda negar, pero hay que tener en cuenta que en Nacional hay presión, hay calidad de jugadores, eso es algo que para cualquier 'pelao' es difícil tener esos minutos. Tristemente es mi actualidad, pero espero que con el profesor Autuori pueda tener más oportunidades".

En el seno del seleccionado colombiano la noticia corrió por cuenta del viaje a Inglaterra del delantero Jhon Jader Durán, quien es nuevo jugador del Aston Villa. Al respecto habló Ángel y dijo que "tras la ida de John Durán a Inglaterra, si me llaman, estaría dispuesto y feliz de ir a la selección Colombia. Pero por ahora, no me han llamado no mencionado nada al respecto".

Tomás Ángel y su presente en Nacional para 2023

Precisamente en el ambiente ha quedado que el entrenador brasileño de Nacional tiene dentro de uno de sus pilares fundamentales brindarle opciones y consolidar a algunos talentos provenientes de las divisiones menores a jóvenes talentos, pensando en la temporada 2023 y los compromisos en la Liga del fútbol colombiano y también en Copa Libertadores de América.

Tomas Ángel se mostró complacido y positivo con ese respaldo del cuerpo técnico, tal cual lo manifestó este miércoles. "Con el 'profe' Autuori siempre he tenido relación cercana. Él me ayuda, me abre ventanas, puedo jugar en varias posiciones, en izquierda, por derecha, por la mitad y no en una sola posición. Creo que puedo tener ahora más minutos y con el pasar de los días me sigo consolidando más en el equipo. De pronto, no me daban tanto valor los anteriores técnicos y tengo que retribuirle a Autuori".