"Usted en la Selección Brasil Sub-20 no ve que jugadores se vayan de concentración, en Colombia sí"

En las horas previas al inicio del hexagonal final del Sudamericano Sub-20 de nuestro país; en el seno de la Selección Colombia se informó que el volante Daniel Luna dejaba la concentración, debido a un pedido del Mallorca de España, para que viaje a cumplir con las formalidades del caso y finiquitar su contratación a dicho club. Esto se presentó justo cuando se viene el partido frente a Uruguay, en el estadio El Campín, a las 8 de la noche.

"El jugador, de 19 años, debe atender la petición de su nuevo equipo, en donde tendrá que gestionar la documentación de trabajo. Debido a que el Sudamericano Sub 20 no se juega bajo fecha FIFA y los clubes tienen la potestad de solicitar a sus jugadores en el momento que consideren pertinente", se leyó en uno de los apartados del comunicado de prensa de la FCF.

Publicidad

Y sobre ese particular, Javier Hernández Bonnet se refirió en la parte inicial de 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'. "Me perdonan, pero están 'perrateando' el campeonato sudamericano Sub-20. A los jugadores (como Luna) los van sacando en medio de la competencia. Eso no tiene sentido, pobre técnico de la Selección Colombia", expresó Hernández Bonnet inicialmente.

Nuestro director general de Gol Caracol siguió y agregó que "así esto (el sudamericano Sub-20), termina siendo un sainete. Usted no ve en Brasil que los jugadores se vayan de la concentración, ni en Uruguay, ni en Argentina tampoco".

Javier Hernández Bonnet también opinó que ", si vienen 300 veedores de todo el mundo, el torneo tiene calidad y talento. Pero si de esos 300 que vienen, se los quieren llevar ahí mismo; pues no es serio".

Publicidad

Aunque Luna venía con un golpe fuerte tras el partido contra Argentina, en el cierre de la fase de grupos, es uno de los jugadores que mostró un buen rendimiento. Ahora se espera que el número '20' de Colombia pueda reincorporarse el 3 de febrero junto a sus demás compañeros; según la información emitida por la Federación Colombiana de Fútbol.

Publicidad



Cabe indicar que días antes de empezar el campeonato en nuestro país, el seleccionado colombiano perdió a Jhon Jáder Durán, quien fue transferido desde Chicago Fire, de la MLS, al Aston Villa, de Inglaterra. El delantero nacido en el seno del Envigado FC era llamado a ser figura del equipo que dirige Héctor Cárdenas, pero no se pudo disfrutar de su calidad y de sus goles, en búsqueda de uno de los cuatro cupos para el Mundial de Indonesia 2023.