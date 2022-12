Tabla de posiciones: ¡Brasil se clasificó al Mundial de Rusia 2018 y Colombia es segunda!

La selección 'canarinha' se convirtió a la primera en conseguir desde ya su cupo en la próxima cita orbital, mientras que la 'Tricolor' dio pasos gigantes para quedar cerca del objetivo.

Tabla de posiciones:

Nº EQUIPO PTS. PJ PG PE PP DF 1 Brasil 33 14 10 3 1 25 2 Colombia 24 14 7 3 4 3 3 Uruguay 23 14 7 2 5 9 4 Chile 23 14 7 2 5 5 5 Argentina 22 14 6 4 4 1 6 Ecuador 20 14 6 2 6 3 7 Perú 18 14 5 3 6 -1 8 Paraguay 18 14 5 3 6 -8 9 Bolivia 10 14 3 1 10 -20 10 Venezuela 6 14 1 3 10 -17

Resultados de la fecha 13

Colombia 1-0 Bolivia

Paraguay 2-1 Ecuador

Uruguay 1-4 Brasil

Argentina 1-0 Chile

Venezuela 2-2 Perú

Resultados de la fecha 14

Ecuador 0-2 Colombia

Bolivia 2-0 Argentina

Chile 3-1 Venezuela

Brasil 3-0 Paraguay

Perú 2-1 Uruguay

Próxima fecha, 31 de agosto de 2017

Brasil vs. Ecuador

Uruguay vs. Argentina

Venezuela vs. Colombia

Chile vs. Paraguay

Perú vs. Bolivia