Talleres, de Diego Valoyes y Rafael Pérez, se enfrentará a Patronato en la final de Copa Argentina

Patronato de Paraná y Talleres de Córdoba definirán este domingo el título de la Copa Argentina en una final inédita que se disputará en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, y cuyo vencedor se quedará con la última plaza disponible por el país para la Libertadores 2023.

Patronato de Paraná, que eliminó sucesivamente a River Plate y Boca Juniors en cuartos y semifinales, buscará el primer título no solo en sus 108 años de vida sino también la primera corona en la elite del fútbol argentino para el balompié de Entre Ríos (noreste).

El equipo dirigido por Facundo Sava, que acaba de descender a la Segunda División, pretenderá sellar una gran campaña en esta edición de la Copa Argentina, que incluyó sucesivas victorias ante Deportivo Morón (2-0), Colón (1-1 y 3-2 en penaltis), Gimnasia y Esgrima La Plata (2-1), River Plate (2-2 y 4-3 en los penaltis) y Boca Juniors (1-1 y 3-2 en los penaltis).

"La final es un premio al esfuerzo grupal realizado durante el año. La clave fue nunca bajar los brazos. Tenemos un grupo de fierro: al que no le toca jugar, alienta desde afuera y tira para adelante. En mi opinión, fue la principal virtud”, señaló Carlos Quintana, capitán de Patronato en vísperas de la final.

Talleres de Córdoba, en tanto, buscará el primer título nacional y el segundo en 109 años de historia tras la conquista de la extinta Copa Conmebol en 1999.

El conjunto conducido por Javier Gandolfi disputa por segundo año consecutivo la final en la Copa Argentina, después de la derrota sufrida en 2021 ante Boca Juniors.

En el camino a este nuevo partido decisivo eliminó sucesivamente a Güemes de Santiago del Estero (4-0), Chaco for Ever (0-0 y 4-3 en penaltis), Newell’s Old Boys (2-1), Independiente (0-0 y 4-2 en penaltis) y Banfield (1-0).

“Tenemos mucha expectativa porque para nosotros es realmente muy emocionante estar en esta instancia. Nos sobran ganas para que el resultado sea favorable y para que todo termine como lo soñamos”, expresó el defensor colombiano Rafael Pérez en la antesala del duelo de este domingo.

Esta es la duodécima edición de la Copa Argentina que tuvo una edición sin definición en 1970 y luego coronó en cuatro oportunidades a Boca Juniors (1969, 2011-12, 2014-15 y 2019-20), tres a River Plate (2015-16, 2016-17, 2018-19) y una vez a Rosario Central (2017-18), Arsenal de Sarandí (2012-13) y Huracán (2013-14).

El vencedor de esta final logrará el último pasaporte argentino disponible para la edición 2023 de la Copa Libertadores, para la que ya están clasificados Boca Juniors, Racing Club, River Plate, Argentinos Juniors y Huracán.

En tanto, los representantes del país en la Sudamericana 2023 serán Gimnasia y Esgrima La Plata, Defensa y Justicia, Tigre, Newell’s Old Boys, Estudiantes de La Plata y San Lorenzo.