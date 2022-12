¡Te pone la piel de 'gallina'! Emotivo video de River Plate para celebrar sus 120 años

Día especial para River Plate . Justo el día que se juega su clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores contra Fluminense, el 'millonario' celebra su aniversario. Y lo hizo con un emotivo video.

"Hace muchos años, en este lugar, conocí la grandeza. Y supe que era mucho más que ser grande. Porque la grandeza no está al final del camino, la grandeza es el camino. Acá me enseñaron que la pelota se esconde adentro de la cancha y no afuera", narra Marcelo Gallardo.

Publicidad

En la publicación emitida en las redes sociales oficiales del club, el gran protagonista es el actual director técnico del equipo. Y no es para menos. Sin lugar a dudas, la 'era Gallardo' ha dejado huella.

La Selección de Perú perdería a Edison Flores por lesión para enfrentar a Colombia y Ecuador

"Que el fútbol es solamente una materia y que la mejor formación es la que te ayuda a pararte bien en la vida. Acá se vio a la máquina superar al hombre. Acá vimos predicar el ejemplo. Acá entendimos por qué Labruna y tribuna terminan igual. Acá aprendí que se puede tocar el cielo con los pies", continúa el estratega.

A lo largo del video, mientras el 'Muñeco' relata con mucha emoción y sentimiento, se observan varios de los momentos más representativas de la institución.

Publicidad

"Que si tropiezas grande, te levantas gigante, que para entrar en la historia hay que tirar paredes y que se puede ganar hasta perdiendo. Acá aprendí que los escudos nacieron para proteger a las personas y las personas para proteger a los escudos", añade.

¿El reemplazo de Santos Borré? River Plate tiene en carpeta a Diego Valoyes

Publicidad

"En este lugar, hace muchos años, aprendimos a vivir y jugar con grandeza", finaliza Marcelo Gallardo. Como era de esperarse, las reacciones de miles de hinchas no se hicieron esperar.