Técnico de PSG anunció que Lionel Messi no seguirá en el club y que se viene su último partido

El entrenador del París Saint-Germain (PSG), Christophe Galtier, confirmó este jueves en una rueda de prensa que el sábado será el último partido del delantero argentino Leo Messi en el Parque de los Príncipes, lo que significa que la temporada próxima no vestirá la camiseta del club.

"Tuve el privilegio de dirigir al mejor jugador de la historia del fútbol. Mañana es su último partido en el Parque de los Príncipes. Espero que sea recibido de la mejor manera posible. La primera temporada tuvo que adaptarse, era la primera vez fuera del Barcelona", indició el entrenador.

Sumado a eso, Galtier se mostró contento por haber dirigido al argentino en el conjunto parisino: "Este año ha sido un elemento importante, siempre disponible en las semanas de entrenamiento. Los comentarios y críticas no me parecen nada justificados, en una temporada con el Mundial tiene unas estadísticas increíbles, 21 goles y 22 asistencias. Siempre ha estado al servicio del colectivo. Repito, fue un gran privilegio no entrenarlo sino acompañarlo".

Se estima, dentro de sus futuros destinos, al Barcelona de España o Al-Hilal de Arabia Saudita, esto después de que los asiáticos hicieron oficial su interés por el argentino con una suma millonaria sobre la mesa.

Publicidad

Sin embargo, hasta ahora lo único cierto y confirmado es la no continuidad de 'Leo' en los parisinos.

Noticia en desarrollo...