Técnico del Bayern Múnich confirmó baja de Arjen Robben frente al Borussia Dortmund

Jupp Heynckes descartó al extremo holandés para el duelo de este miércoles, por los octavos de final de la Copa de Alemania. James Rodríguez se perfila nuevamente como titular.

“Arjen Robben ha entrenado bien y casi no tiene molestias, pero no queremos correr riesgos. Hemos hablado con Arjen y él mismo dice que sería demasiado pronto, así que no jugará mañana”, aseveró Heynckes en la rueda de prensa.

Además, el adiestrador de 72 años se refirió a sus zagueros: “ya he decidido quiénes serán los centrales mañana, pero no lo diré aún. Con Mats Hummels y Jérome Boateng tenemos a dos campeones del mundo, y Niklas Süle también lo ha hecho muy bien cuando ha jugado”.

De otro lado, James Rodríguez afinó su puntería en el entrenamiento previo al duelo de este miércoles (2:45 p.m.), correspondiente a los octavos de final de la Liga de Alemania.

El equipo que avance se enfrentará en cuartos al Stuttgart o al Mainz 05 del chocoano Jhon Córdoba.

