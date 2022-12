Técnico del Vélez Sarsfield renunció a su cargo porque un hincha lo escupió

Omar de Felippe renunció el martes a su cargo como secuela de ser agredido por hinchas con insultos tras la derrota ante Unión 2-0 por la Superliga del fútbol argentino.

"La renuncia es indeclinable. Me voy porque un estúpido me escupió en la cancha y yo ya no estoy para que un estúpido me venga a escupir. Si no hay apoyo, no se puede seguir", dijo el entrenador en rueda de prensa la noche del lunes.

El episodio con un hincha no fue un caso aislado. Una oleada de insultos y agresiones de los simpatizantes lo despidió después del partido. Una serie de malos resultados fue el desencadenante.

El entrenador tiene 55 años. Tuvo un reconocimiento público y del Estado por haber sido combatiente en la guerra por las Islas Malvinas entre Argentina y Gran Bretaña en 1982.

"Es una lástima que no se hayan dado las cosas pese al esfuerzo realizado, pero debo irme para descomprimir”, dijo De Felippe después del encuentro.

El Fortín ocupa el puesto 23 entre 28 equipos en la tabla de promedios del descenso, en una temporada en la que los últimos cuatro conjuntos descenderán a segunda división.

El entrenador había llegado al club de la "V" azulada a finales de septiembre de 2016, en medio de una severa crisis económica, con un club muy lejos de sus años de esplendor y sin refuerzos, con un plantel lleno de juveniles.

La salida de De Felippe se produce a cinco días de las elecciones internas en Vélez, club que fue campeón del mundo en 1994 al mando técnico del ‘Virrey’ Carlos Bianchi.

En apenas ocho fechas de la Superliga, ya renunciaron siete entrenadores: los uruguayos Diego Aguirre (San Lorenzo) y Gustavo Matosas (Estudiantes); y Gustavo Álvarez (Temperley), Nelson Vivas (Defensa y Justicia), Sebastián Méndez (Belgrano de Córdoba), Mario Sciacqua (Olimpo), y ahora, De Felippe en Vélez.