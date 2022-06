¿Tendencia o efecto pospandemia? Los jugadores que llegan al final del contrato en sus clubes

Lewandowski, Salah... el rompecabezas de jugadores que finalizan contrato debería alimentar el mercado de fichajes entre temporadas, que se abre oficialmente el viernes en España, Italia y Alemania. Pero, ¿llegar hasta el final de su contrato para mantener el futuro en sus manos puede convertirse en la norma?

¿Jugadores en el mercado?

La lista de jugadores que terminan contrato o que están a punto de hacerlo hace soñar a sus pretendientes: Paul Pogba (Manchester United), Ousmane Dembélé (Barcelona) y Paulo Dybala (Juventus) son libres mientras que los contratos de Toni Kroos (Real Madrid), Robert Lewandowski (Bayern de Múnich) y Mohamed Salah (Liverpool) llegarán a su fin en 2023.

Publicidad

¿Qué dicen las cifras?

Según el informe de traspasos 2021 de la FIFA, el 66,8% de las llegadas realizadas en el verano boreal 2021 correspondían a jugadores sin contrato, un aumento de cuatro puntos respecto a 2020 (60,7%), y dos respecto a 2019 (64,3%). ¿Indica esto una nueva era en el mundo de los fichajes?. Puede que no. En 2015 esta cifra se elevaba ya al 68,1%, pero fue bajando gradualmente antes de subir el año pasado.

¿Un efecto pospandemia?

La incertidumbre económica ligada a la pandemia del covid-19 podría explicar las cifras de la FIFA. Según un informe publicado por la UEFA el pasado mes de febrero, los equipos han tenido que hacer frente a dejar de ganar 4.000 millones de euros (4.195 millones de dólares) en el año 2019-2020 y 3.000 millones de euros (3.146 millones de dólares) en el ejercicio siguiente.

Además, el número de traspasos pagados ha disminuido globalmente un 14% entre 2019 y 2021, con proporciones todavía más grandes en las transacciones que superan los 50 millones de euros (52,4 millones de dólares), en caída libre del 64%... Por ello de manera mecánica los clubs han conservado a sus jugadores.

"Con la crisis del covid, la mayoría de las veces, los equipos han revisado contratos a la baja. Por tanto, los jugadores no querían renovar", estima Jérémie Sutter, colaborador de la sociedad de acompañamiento de futbolistas Score Agencies.

Publicidad

Y por el contrario, "el hecho de que los equipos tengan problemas de dinero no les ha permitido renovar contratos y tomar riesgos sobre el futuro", continúa Philippe Piat, copresidente del sindicato de jugadores francés (UNFP).

¿La excepción Mbappé?

Ligado al París Saint-Germain hasta junio de 2022, Kylian Mbappé habría podido abandonar el club de la capital francesa un año antes, en el momento en el que era tanteado por el Real Madrid.

Publicidad

El PSG rechazó su salida, arriesgándose a que el astro francés eligiera fichar de manera gratuita con los merengues. Mbappé a coste cero, un guion inimaginable a vista del valor en aumento del campeón del mundo de 23 años, pero que estuvo a punto de ocurrir, antes de que se decidiera por decir "sí" al PSG hasta 2025.

¿Una excepción? Para Philippe Piat sí. "El PSG habría podido actuar como lo hizo con Adrien Rabiot (que rechazaba renovar en 2019 a pocos meses del fin de su contrato): 'No te hacemos jugar si no renuevas', porque normalmente pasa eso. ¿Por qué no pasó con Kylian? Porque a él es imposible decirle que no puede jugar".

¿Un lujo que solo los grandes se pueden permitir?



¿El caso Mbappé podría convertirse en norma? ¿Un medio para que los jugadores guarden sus destinos "entre sus manos"?

Para Jérémie Sutter "esta situación beneficia mucho más a los jugadores en el tramo final de sus contratos, pero que benefician de un cierto caché".

Publicidad

Una observación compartida por Frédéric Guerra, agente de jugadores que tuvo en especial a Hatem Ben Arfa en su agenda: "No querer renovar puede resultar un gran riesgo para un jugador medio", porque "la propuesta que le puedan hacer puede que no sea válida meses más tarde". Naturalmente, "todo depende del estatus del jugador".