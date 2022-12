“Tenemos a Areola, es nuestro número uno”: presidente del PSG sobre los rumores de Buffon

Nasser Al-Khelaifi se refirió a los medios franceses acerca del arquero italiano, quien se despidió de la Juventus el pasado sábado y se le ha puesto en el radar del elenco parisino.

El presidente del París Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi no respondió categóricamente sobre los rumores que sitúan al arquero italiano Gianluigi Buffon en el club de la capital francesa la próxima temporada, en una entrevista publicada este domingo en el diario ‘L'Equipe’.

Publicidad

Preguntado por si Buffon, que se despidió el sábado de la Juventus, jugará en el PSG la próxima temporada, Al-Khelaifi respondió: "Tenemos a (Alphonse) Areola, es nuestro número 1".

Arma tu Selección Colombia, elige el listado de los 23 para Rusia 2018

Al insistirse si seguirá así la próxima temporada, el presidente dijo: "Sí, por supuesto".

"Es un portero fantástico, muy carismático, un gran señor. Estoy seguro de que todos los clubes le quieren", aseguró el dirigente al ser preguntado por Buffon.

Publicidad

El sábado, en otra entrevista al diario ‘Le Parisien’, Areola advirtió que se sentía "titular" y que no descartaba abandonar el PSG si se sentía amenazado. "Si no sigo como titular, significa que lo que he hecho esta temporada no sirve de nada", explicó el arquero.

Para descargar la aplicación Gol Caracol Resultados haga click acá:

Publicidad

Android: Google play