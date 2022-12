“Tenemos la responsabilidad de proteger a Mbappé”: técnico de Mónaco

Leonardo Jardim se refirió a los rumores de la salida del jugador francés y aseguró que por no estar en el último partido, no significa que lo castiguen, sino que lo cuidan frente a tanta presión a su alrededor.

El Mónaco no castigó a su delantero Kylian Mbappé por su deseo de irse al París Saint-Germain y le dejó en el banquillo en el último partido frente el Dijon para "protegerle", aseguró el miércoles su entrenador, Leonardo Jardim.

"Nunca castigamos a nuestros jugadores. Esa palabra no es la adecuada. Se puede decir 'proteger', una palabra mejor. Cuando pasan tantas cosas alrededor de un chico de 18 años tenemos la responsabilidad de protegerle", dijo el técnico portugués en la conferencia de prensa previa al viaje del Mónaco a Metz, para su partido del viernes en la 3ª jornada de la Ligue 1.

Las preguntas en esa comparecencia giraron en gran medida sobre Mbpapé, que no jugó en la victoria 4-1 sobre el Dijon, el domingo en la 2ª jornada.

El entrenador repitió que Mbappé no jugó ese partido por "una decisión del club".

"Es decir: yo, Vadim (Vasilyev) y el director deportivo (Antonio Cordón)", precisó. "Siempre es para proteger al grupo, al jugador y al club", insistió.

"Kylian no está al 100%. No está en un gran momento de forma. Es normal, un chico de 18 años... Pero vosotros (los periodistas), si mañana un nuevo periódico les ofrece un contrato con el que ganarás 15 veces más, no escribirían tan bien en su computador", señaló.

El jugador no ha renovado su contrato con el Mónaco, donde también juega el colombiano Radamel Falcao García pero tampoco ha obtenido autorización para irse.

En la pretemporada, el nombre de Mbappé sonó especialmente como posible nuevo fichaje del Real Madrid o del París Saint-Germain.