"Teófilo Gutiérrez tuvo una relación bastante particular con Marcelo Gallardo"

En Argentina no se habla de algo diferente que no sea la salida de Marcelo Gallardo de River Plate , luego de una gloriosa etapa con el conjunto 'millonario' en el que le dio un renacer a la escuadra, consiguiendo 14 títulos, siete locales y siete internacionales, en ocho temporadas y media, donde existe la posibilidad de conseguir un decimoquinto trofeo.

Con respecto a la noticia del momento en territorio argentino, 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', contactó al escritor y periodista deportivo Diego Borinsky quien ha logrado convivir en repetidas ocasiones con el estratega de la 'banda cruzada'.

De entrada y de forma poética habló de la posibilidad que existe para que el último partido de Marcelo Gallardo sea con su eterno rival, "existe una chance, no tan remota, de que la despedida de Marcelo Gallardo sea con bombos y platillos, en un partido por un título contra Boca Juniors. Este domingo juega contra Rosario Central, el primer equipo con el que jugó en el Monumental, si Boca sale campeón y River segundo, tendría que jugar un desempate con Tigre y el ganador, tendrá que jugar una final con Boca que se llama el Trofeo de Campeones, que se jugará este año".

En otra intervención se refirió sobre lo sorpresivo que fue esta decisión y anuncio del 'Muñeco'. "Me sorprendió como a todos, llamó la atención que no habló los últimos cuatro partidos. Ayer (miércoles) cumplió el objetivo de asegurar su cupo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2023. La sorpresa fue total y ni hablar para los hinchas, porque hubo otras veces en las que parecía que iba a salir y se quedaba, pero en esta ocasión no fue así. Cuando lo anunció todos quedamos helados".

Y cómo era de esperarse habló de dos de los colombianos que estuvieron bajo el mando de Marcelo Gallardo en el conjunto 'millonario', en esta oportunidad se trata de Teófilo Gutiérrez y Juan Fernando Quintero.

Esto dijo sobre la relación con el delantero barranquillero: "El primero fue 'Teo', que tuvo una relación bastante particular, porque tardó en llegar del Mundial de Brasil 2014, lo tuvo un año y le dio muchos resultados, se jugó un partidazo en Bello Horizonte, donde River Plate nunca había ganado, y le ganó 3-0 y 'Teo' la rompió, ese fue su último partido".

Por último, se refirió al talentoso mediocampista antioqueño, con el que compartirá hasta el último día: "Una relación muy especial con 'Juanfer', al igual que toda la hinchada de River, porque metió el gol más importante de la historia del equipo, o uno de los cinco más importantes. Gallardo lo enfrentó con el DIM en la Copa Libertadores del 2017, 'Juanfer' metió el único gol del DIM, en la revancha el DIM le ganó 2-1 a River y en un momento quedaron él y Gallardo charlando en un lateral o tiro libre. Gallardo me dijo que Quintero es un gran talentoso, que no se entiende por qué no se consolidó en Europa, lo llamó, lo protegió y terminó metiendo el gol de la final más importante en la historia".

Recordemos también que bajo su batuta estuvieron Teófilo Gutiérrez, Juan Fernando Quintero, Éder Álvarez Balanta, Rafael Santos Borré, Jorge Carrascal, Miguel Ángel Borja y Flabián Londoño.