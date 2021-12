Terminaron las especulaciones: Marcelo Gallardo confirmó que continuará en River Plate

Uno de los temas, en el mundo del fútbol, que más estaba dando de qué hablar giraba en torno al futuro de Marcelo Gallardo. Teniendo en cuenta que su contrato con River Plate llegaba a su fin, no se sabía si continuaría, daría un paso al costado o buscaría nuevos aires.

De hecho, se le llegó a vincular con la Selección de Uruguay, que no tendrá más a Óscar Washington Tabárez como entrenador. Sin embargo, este miércoles 8 de diciembre, los rumores se terminaron. En rueda de prensa, 'el Muñeco' confirmó que seguirá en 'el millonario'.

"Hace unas semanas había dejado claro que iba a evaluar qué decisión tomaba. Puedo asegurar elijo seguir estando y vale la pena; merezco estar acá al menos por un año más. Luego del partido contra Colón, me tomaré una pausa, recargaré energías y afrontaremos el 2022", expresó.

Asimismo, reveló que "ya le comuniqué a los directivos, al plantel y cuerpo técnico. No quería que pasara más tiempo y por eso decidí comunicarlo para no generar otras expectativas, no me gusta que pase eso", fueron más declaraciones del estratega argentino.

Y es que, desde que llegó a River Plate, ha dirigido un total de 369 partidos, consiguiendo 196 tiunfos, 644 goles a favor y 13 títulos. Sin lugar a dudas, una de las eras doradas de la 'banda cruzada'. Razón por la que los miles de hinchas celebraron que Gallardo continúe.

Marcelo Gallardo confirmó que SIGUE en River 🚨



"Elijo seguir estando. Es una elección. Vale la pena y merezco seguir al menos un año más" ⚪🔴 pic.twitter.com/tceQCwcW50 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) December 8, 2021