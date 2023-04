Thibaut Courtois frenó una mala racha contra el Barcelona: hace 8 juegos no dejaba el arco en cero

Del 1-0 al 0-1. Esta frase fue tendencia en redes sociales después de que el brasileño Vinícius Junior anotase el primer tanto del partido. Una jugada que llegó tras una gran parada del belga Thibaut Courtois al polaco Robert Lewandowski. Y es que el portero del conjunto blanco volvió a ser clave, incluso aunque el Real Madrid firmase una goleada en el Camp Nou.

Séptimo en la última edición del Balón de Oro y dentro del mejor once FIFPro pero sin recibir el 'The Best' a mejor portero del 2022, que fue para el argentino 'Dibu' Martínez.

Courtois fue el gran olvidado en ambos premios. Pero está acostumbrado, como la mayoría de porteros, a no recibir el reconocimiento que se merece. En la final de la 'Champions' frente al Liverpool sí que su nombre fue reconocido con el premio a jugador más valioso del partido; y no podía ser de otra manera después de firmar nueve paradas. Todas de mérito para hacer que el Real Madrid ganase su decimocuarta orejona.

Fue clave también en cada una de las remontadas que le llevaron hasta ese título histórico. Y en otra remontada, sin tanta dificultad ni apoteosis, contra el Barcelona, Courtois fue el que lo inició todo.

Parada abajo al tiro de Lewandowski en el minuto 45, de gran dificultad por cercanía y potencia. Courtois volvió a responder y firmó ese tipo de acciones que solo se le exige a los guardametas de equipos grandes. Si te llegan una vez, la paras. Estar concentrado los 90 minutos aunque el juego del rival no te lo exija.

Y es que Courtois siempre está. Casi cada tres días firma una parada de extrema dificultad para sostener a los suyos. Incluso sin, de momento, alcanzar el nivel superlativo de la pasada campaña, en esta ya fue 'MVP' de las semifinales de la Supercopa de Europa, aunque no pudo refrendarlo en una final contra su bestia negra.

La racha que rompió Courtois contra el Barcelona

Los titulares se los llevaron Karim Benzema y su triplete, Vinicius Junior y su estreno goleador en el Camp Nou, Luka Modric y su eterna juventud, Eduardo Camavinga y su gran nivel como lateral izquierdo... pero Courtois se fue a casa con otra lectura de juego: portería a cero.

Un no encajar gol que pondera siempre el belga cuando comparece ante los medios de comunicación y que hacía ocho partidos que no podía conseguirlo frente al Barcelona.

Es más, según datos de 'BeSoccer Pro', los ocho encuentros seguidos encajando gol es la peor racha de Courtois contra cualquier rival como jugador del Real Madrid. Una cifra que paró en seco este miércoles.

De los ocho partidos, cinco son en Liga, uno en la Supercopa de este año y semifinales de la pasada temporada y en la ida de la Copa del Rey 2023. Eso sí, en tres de los encuentros en LaLiga Santander y en las semifinales de 2022, el Real Madrid se fue con la victoria.

Por otro lado, si se tiene en cuenta toda su trayectoria, es el Manchester City de Pep Guardiola el que pulveriza esta clasificación, con 12 encuentros de manera consecutiva anotando al menos un gol a Courtois.