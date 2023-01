Thibaut Courtois: "Me siento muy bien físicamente, queremos volver a ganar"

El belga Thibaut Courtois , portero del Real Madrid , aseguró que, tras pasar problemas físicos al principio de la temporada, ahora está "muy bien", también en referencia a su nivel futbolístico, como, consideró, demostró frente al Valladolid y contra el Villarreal , a pesar de la derrota en este último encuentro.

"Ahora estoy muy bien. Fue algo más que una ciática, pero hemos dado con la solución y me siento muy bien. En el Mundial, quitando el primer gol de Marruecos, tuve buen Mundial; pero si tu equipo no pasa... no fue lo mejor para nosotros. Individualmente, me sentí bien; como demostré en el partido contra el Valladolid por la portería a cero y contra el Villarreal, a pesar de la derrota", dijo en rueda de prensa en Riad (Arabia Saudí), sede de la Supercopa de España.

"En el fútbol moderno es muy raro que el portero no tenga trabajo, sobre todo si intentas jugar de forma ofensiva y te enfrentas a equipos de gran calidad. No es un problema, el año pasado ya fue así; la diferencia es que este año nos están haciendo más goles. Tenemos que limitar las ocasiones del otro equipo, pero no me preocupa", completó.

Declaraciones que hizo el día anterior de la primera semifinal de la Supercopa de España, entre Real Madrid y Valencia .

"Mañana es un partido difícil contra un gran rival. Lo más importante es ganar este partido y veremos para la final. Es una nueva oportunidad de sumar un trofeo a la historia del Madrid y después de la derrota del otro día queremos volver a ganar, y eso es importante", comentó.

"Será un partido difícil con un entrenador que aprieta mucho a sus jugadores; espero un partido de ritmo alto, intenso y difícil. Espero que los aficionados de aquí nos empujen", declaró.

"Creo que físicamente estamos bien. Los que no han ido al Mundial han hecho trabajo físico como una pretemproada, y nosotros hicimos nuestro trabajo cuando llegamos, que se notará más adelante. Todo el mundo está bien y listo para aportar, tenemos partidos cada tres días, pero es lo que hay cuando estás en un club grande como el Real Madrid. El otro día no dimos nuestra mejor imagen, el míster nos mostró lo que hicimos mal el otro día con vídeos", valoró.

"No creo que sea un problema tener dos lesiones en un equipo de 25 jugadores", contestó sobre las lesiones del austriaco David Alaba y el francés Aurelien Tchouaméni.

Además, Courtois insistió en que no entiende cuándo se puede señalar penalti por mano y cuándo no.

"A veces no hay dudas, pero vienen en verano a explicarte, también en el Mundial o en la Eurocopa, y son un poco pesados porque dura una hora la reunión y repasan cosas que ya sabemos; y luego pasan cosas que dicen en la reunión que no se pitan, y se pita", valoró.

"El tema de las manos, con las dos del último día, aunque sea a nuestro favor, no era, porque incluso ayuda a 'Vini' a controlar el balón. Y en la segunda la mano va hacia el suelo. Es un poco raro porque el reglamento dice que si usas tu mano para equilibrarte al caer no es penalti. Aunque entiendo a los árbitros, que tienen que tomar su decisión en unos segundos y no es fácil. Creo que hay que mejorar cuando influye en el juego y cuando no", completó.

Un Courtois que se mostró encantado de volver a jugar en Arabia Saudí y ponderó el fichaje de Cristiano Ronaldo por el Al Nassr.

"Es un placer venir aquí a Arabia Saudí. Nos sentimos bienvenidos aqui, sabemos que tenemos muchos aficionados, lo hemos visto otras veces que hemos jugado aquí. Para nosotros es como jugar en casa. Es bonito venir aqui y estar cerca de aficionados que no siempre pueden venir a Madrid", valoró.

"El traspaso de Cristiano a Arabia Saudí hace que se note que es un país que quiere mejorar mucho con el deporte. Lo vimos en el Mundial, cuando ganaron a Argentina... que Cristiano haya venido aquí demuestra que el país quiere mejorar su fútbol y el club le ha fichado para ganar la Liga", declaró.