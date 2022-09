Thibaut Courtois tras perder con Países Bajos: "No debemos inquietarnos, no hemos jugado mal"

El arquero de Bélgica, Thibaut Courtois , pidió "no inquietarse" tras la derrota 1-0 frente a Países Bajos que apela a los 'diablos rojos' de la Liga de Naciones, y señaló que Eden Hazard hubiera marcado la clara ocasión que tuvo en el minuto 4, los neerlandeses "habrían entrado en pánico".

"Si hubiéramos metido esa primera ocasión con Eden, habrían entrado en pánico", dijo el compañero de Hazard en el Real Madrid en declaraciones a la emisora 'RTL' tras el encuentro.

En un buen desmarque por el centro, el capitán de Bélgica recibió en la frontal del área un centro raso por la derecha en una clara posición de tiro, pero envió el balón a la grada.

También el exinternacional francés Thierry Henry, que ejerció de técnico de Bélgica ante la suspensión por tarjeta roja del seleccionador titular, Roberto Martínez, lamentó que el tiro no hubiera acabado en la red, pero en calidad de antiguo goleador subrayó la dificultad de la jugada.

"Eden (Hazard) podía haber marcado. Pero lo puedo decir yo mismo, cuando la bola viene y así y hay que darle, no es tan fácil", dijo el que fuera campeón de Europa y del Mundo con Francia.

Hazard fue sustituido tras una hora de juego, igual que el pasado jueves contra Gales, y se retiró justo después de sufrir un golpe, dejando su lugar a Leandro Trossard.

Pero Henry no indicó que hubiera inquietud por el estado físico de Hazard tras ese lance de juego y señaló que el equipo técnico dosifica el tiempo de juego del capitán para no cargar a un jugador que disfruta de pocos minutos en el Real Madrid.

"Pero no ataco a nadie", aclaró preventivamente el segundo entrenador de Bélgica.

Tanto Courtois como Henry se mostraron razonablemente satisfechos con el partido de Bélgica y se marcaron el objetivo de prepararse bien para el Mundial de Catar.

"No debemos inquietarnos. Hemos dominado el partido, hemos tenido ocasiones, no hemos marcado. Ellos han hecho gol a balón parado. Lo que cuenta es todo hasta el gol, y no hemos jugado mal", resumió Courtois.

"Me ha gustado cómo hemos jugado. Hay que seguir siendo positivos. Habrá que preparase como es debido para el Mundial", señaló Henry