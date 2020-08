Thomas Müller y una llegada de Lionel Messi al Bayern Múnich: "No podemos hacer nada al respecto"

Si algo le faltaba al 2020 para ser un año totalmente atípico, es que Lionel Messi pidiera salir del Barcelona. Ahora, el mercado de fichajes de Europa está más sacudido que nunca y esto apenas está comenzando. Lo que sigue es que los tantos sondeos que se rumorean alrededor del futuro del argentino se materialicen y las ofertas por él empiecen a llegar a las oficinas del Barça.

Todo parece indicar que la puja va a estar entre Manchester City e Inter de Milán, sin embargo, hay otros colosos que no se darán por vencidos tan fácilmente. En esta medida, uno de los que sin duda podría ser un destino para nada despreciable para Messi, podría ser el Bayern Múnich, el equipo que con su goleada 8-2 al cuadro 'Culé', detonó la salida de 'Leo'.

Aunque su presidente Karl-Heinz Rummenigge fue tajante al afirmar que "No podemos pagar un futbolista de estas dimensiones", uno de los referentes 'bávaros' aprovechó los micrófonos para ratificar lo dicho por el mandamás del club.

“Durante las últimas veces he hablado, alguna que otra vez, con nuestro director financiero. Creo que no podemos hacer nada al respecto“, fueron las palabras de Thomas Müller cuando le preguntaron si el Bayern podría estar en condiciones de luchar por el fichaje de Messi.

“No lo he leído y no sé lo que pone. Alguna vez tenía que llegar el día en que se separarían los caminos de Messi y el Barça. Está claro que muchos pensaban que sería el final de su carrera pero, aparentemente, las cosas han cambiado“, continuó el delantero sobre la partida del argentino.

“Messi es de los mejores, si no el mejor futbolista de este planeta. Me quito el sombrero ante toda su carrera. El cambio que supondría su marcha, desde mi punto de vista, puede ser interesante para el mundo del fútbol. A excepción de los aficionados del Barça, no creo que nadie lo vea de manera crítica, sino más bien con curiosidad por lo que está por venir“, concluyó Thomas Müller ratificando una vez más su admiración por Lionel Messi.