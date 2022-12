Thomas Tuchel, finalista de la Champions League y el día que usó tácticas de Jorge Luis Pinto

Jorge Luis Pinto hizo historia con la selección de Costa Rica y no solo lo saben en ese país, sino también en Europa. Tanto así que lo han tomado de ejemplo, como se conoció en las últimas horas.

Thomas Tuchel , técnico del Chelsea y que llevó al equipo ‘blue’ a la final de la Champions League, ha usado las tácticas del estratega colombiano.

“Una anécdota, una vivencia muy bonita, yo hablaba con Junior Díaz que jugaba en el Mainz, me llamó y me dijo que habían visto el partido de Costa Rica vs España. Yo me acuerdo que ese partido le íbamos ganando 2-0 y me empataron. Díaz me dijo: “Estuvimos viendo y analizando la línea de cinco, porque la vamos a entrenar y la pondremos contra el Bayern Múnich”. Yo me vi el partido, y lógico, la hizo en el primer tiempo y ganaban 1-0, la cambió en el segundo tiempo y perdieron 3-1, entonces llamé a Junior Díaz que era el lateral y me contó que Tuchel la cambió para el segundo tiempo”, contó Jorge Luis Punto en ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’.

Además, el técnico colombiano explicó lo que fue la línea de cinco que tomó como referencia el entrenador alemán.

“Tenía cosas ese equipo, lo que menos me gustó fue el posicionamiento, no es para jugar metido, pareciera ser defensiva la línea de cinco, pero había que ponerla en la mitad del campo, como lo hicimos en Costa Rica contra Italia. La línea de 5 es un colectivo, no individualizado, o sino se hace es la de tres con carrileros, los cinco tienen que achicar, los cinco se adelantan”, mencionó Pinto.

Por último, el timonel santandereano defendió al fútbol colombiano y destacó las cosas que se hacen y se ven a nivel internacional.

“No es tan malo nuestro fútbol, con mucho respeto, como lo están diciendo, y años atrás era un juego muy táctico, de sistema zonal, hubo equipos muy tácticos que difícilmente los veíamos en Sudamérica. El mundo internacional hace que se facilite para verlos, nosotros acá tenemos muchas cosas buenas”; finalizó.