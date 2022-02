Thomas Tuchel salió en defensa de Kepa: "No podemos echarle la culpa, son decisiones que se toman"

Thomas Tuchel, entrenador del Chelsea, dijo que no hay que echar la culpa al portero español Kepa Arrizabalaga de la derrota de su equipo ante el Liverpool en la final de la Copa de la Liga y que no se arrepiente de haberle sacado al campo en el último minuto de la prórroga para la tanda de penaltis.

El arquero español, que había ganado tres tandas de penaltis esta temporada, no pudo parar ninguno de los once penaltis que le tiraron y falló el decisivo.

Publicidad

"Tomo las decisiones que tomo. Le quería sacar y le saqué. No podemos saber qué hubiera pasado con Mendy. No podemos echarle la culpa a Kepa, si queréis buscar un culpable, culpadme a mí", dijo Tuchel en rueda de prensa.

Publicidad

Sobre el partido, que terminó 0-0 tras 90 minutos y la prórroga, Tuchel se mostró contento con el nivel de su equipo.

"Me pone muy orgulloso vernos defender y jugar a este nivel. Creo que creamos más que ello, pero seguramente sea algo subjetivo. El partido pudo ir para cualquier lado. No podemos reprocharnos nada. No debe quitarnos el sueño esta derrota", subrayó Tuchel.

Publicidad

El técnico alemán también habló de la decisión del dueño del equipo, el ruso Roman Abramovich, de dar un paso al lado y dejar la administración del club en manos de la fundación del Chelsea.

Publicidad

"Creo que no cambiará nada para mí en el día a día", apuntó Tuchel.

¿Cuántas veces ganó Liverpool la Copa de la Liga inglesa?

En toda la historia, los 'reds' levantaron este campeonato unas nueves veces, superando las ocho de Manchester City y ahora son los que más levantaron este trofeo.

Publicidad