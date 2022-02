Thomas Tuchel, tras lograr el Mundial de Clubes: "Los muchachos siempre soñaron finales como esta"

El técnico del Chelsea inglés, el alemán Thomas Tuchel, afirmó este sábado que la conquista del título del Mundial de Clubes disputado en Emiratos Árabes Unidos ante el brasileño Palmeiras, al que vencieron por 2-1 en la prórroga, requirió de esfuerzo para no rendirse

"Por supuesto, por supuesto, que al final necesitas marcar, pero fuimos implacables, intentando e intentando, no parábamos. Requirió algo de esfuerzo, pero no nos rendimos, ni creímos que perderíamos de nuevo, no paramos, por eso creo que es algo merecido", declaró Tuchel al final del partido disputado en Abu Dabi.

Chelsea perdió en 2012 la final del Mundial de Clubes que se disputó en Japón justamente ante el Corinthians, el principal rival de patio en la ciudad de Sao Paulo del Palmeiras

Este sábado, con goles de Romelu Lukaku y del alemán Kai Havertz, en un penalti validado por el VAR en los minutos finales de la prórroga, el conjunto de Londres se impuso sobre el bicampeón de la Copa Libertadores, que descontó con Raphael Veiga.

El campeón de Europa conquistó el título orbital en un equilibrado partido que se definió con un penalti en el tiempo de prórroga.

"A la hora del penalti yo no parecía nervioso, pero con seguridad lo estaba, no puedes estar sin nervios en un momento como ese. Tuvimos un buen récord de remates en los 90 minutos y ganamos dentro de 120 minutos, por eso confiamos en las estadísticas", apuntó Tuchel.

El entrenador alemán llegó solo el viernes a la capital emiratí, después de haber pasado por una cuarentena en Londres y recuperarse del positivo de covid-19 que le fue diagnosticado antes del viaje para el Mundial.

"Si formé parte de esto entonces estoy contento de haber puesto mis manos. Lo dije en el vestuario: que era una oportunidad y una lección ser participe de esto y los muchachos siempre han soñado con finales como esta, son muy especiales y queremos jugar sin remordimientos, aunque hay mucho por aprender también", subrayó.