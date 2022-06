¿Todo bien en Brasil? Vinícius Júnior y Richarlison protagonizaron un momento de tensión

Momentos de tensión se vivieron en las últimas horas en el seleccionado brasileño, que se encuentra en territorio asiático enfrentando una serie de partidos de preparación rumbo al Mundial de Qatar 2022. En las redes sociales, se hicieron virales una series de fotografías en las que los protagonistas son Vinícius Junior y Richarlison.

En las imágenes fotos se puede observar que los futbolistas de la 'canarinha' por poco se van a los golpes, e inclusive, Neymar, Dani Alves y Lucas Paquetá tuvieron que intervenir en la discusión.

Lo más curioso de todo es que fue el propio Richarlison el encargado de compartir las fotos en su red de Instagram y en los comentarios de la publicación se pueden distinguir una serie de emoticones de risa.

Según relata el medio el medio 'TNT Sports' todo se habría dado porque Vinícius Júnior le habría dicho las siguientes palabras a Richarlison. "Dijo que no puedo ganar la Liga de Campeones, que el Everton va a descender. También que estoy sobrevalorado y me quedé callado. Pero cuando me dijo que Lukaku era mejor que yo, ahí lo perdí".

Estas las imágenes que le han dado la vuelta en las redes sociales:

