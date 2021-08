Tome nota y agéndese: estos son los mejores partidos del fin de semana

Este fin de semana regresará el fútbol en Portugal y en Francia, con varios colombianos incluidos.

Además, en el fútbol colombiano se vivirán varios compromisos importantes, entre ellos, el clásico capitalino entre Millonarios y Santa Fe.

Los partidos de preparación en el 'viejo continente' siguen su curso y Everton, de James Rodríguez y Yerry Mina, tendrá acción cuando enfrente a Manchester United.

Estos son los mejores partidos del fin de semana:

Sábado

Amistosos

6:45 a.m.: Manchester United vs. Everton

Liga escocesa

6:30 a.m.: Dundee vs. Rangers

Fútbol Olímpico

6:30 a.m.: Brasil vs. España

Liga de Rusia

9:00 a.m.: Zenit vs. Krasnodar

Community Shield

11:15 a.m.: Leicester vs. Manchester City

Ligue 1

10:00 a.m.: Lyon vs. Brest

2:00 p.m.: Troyes vs. PSG

Liga colombiana

3:00 p.m.: América de Cali vs. Once Caldas

5:30 p.m.: Atlético Nacional vs. Deportivo Cali

8:00 p.m. Millonarios vs. Santa Fe

Liga Argentina

6:15 p.m.: Godoy Cruz vs. River Plate

Domingo

Liga de China

5:00 a.m.: Cangzhou vs. Shenzhen FC

Amistosos

8:00 a.m.: Tottenham vs. Arsenal

10:00 a.m.: Liverpool vs. Athletic Club

10:00 a.m.: Feyenoord vs. Atlético de Madrid

10:30 a.m: Nápoles vs. Ascoli

11:30 a.m: Real Madrid vs. Milan

2:30 p.m.: Barcelona vs. Juventus

Liga de Portugal

12:00 p.m.: Porto vs. Belenenses

Liga Argentina

4:00 p.m.: Boca Juniors vs. Argentinos Jrs.

Liga colombiana

4:00 p.m.: Equidad vs. Medellín

6:05 p.m.: Junior vs. Tolima

8:10 p.m.: Alianza Petrolera vs. Pasto