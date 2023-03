Toni Kroos y su hermano criticaron a 'The Best': hablaron de Lionel Messi y Emiliano Martínez

A la hora de entregar premios y hacer reconocimientos individuales, nunca habrá un consenso y siempre unos creerán que X jugador es mejor que otro. El fútbol no se ha salvado de hacer comparaciones, tal como ocurre con miles de aficionados que discuten sobre la grandeza de Lionel Messi o Cristiano Ronaldo. En esta oportunidad, 'La pulga' y el aquero Emiliano Martínez, ambos premiados en 'The Best', fueron 'rajados' por Toni Kroos en un podcast que protagoniza junto a su hermano.

El lunes, las noticias en el balompié mundial se centraron en de 'The Best' y no era para menos, pues estos prestigiosos premios se encargan de distinguir y reconocer a los mejores futbolistas a nivel individual. Una de las sorpresas de la gala fue la elección de Emiliano Martínez como mejor arquero del 2022, pues para muchos solo se destacó en la Copa del Mundo y no durante todo el año. De hecho, causó mayor curiosidad el que no apareciera en el equipo ideal, puesto que en esa once fue escogido el belga Thibaut Courtois.

En medio de esto, Toni Kroos, jugador del Real Madrid, dio sus opiniones al respecto en un podcast que hace junto a su hermano Félix, quien no dudo en manifestar su descontento por el reconocimiento que le dieron al golero del Aston Villa. “Lo que sí fue una broma para mí fue que el portero de Argentina fuera elegido también como mejor portero, aunque nadie lo conocía antes del Mundial y solo le dieron el premio por el Mundial. Ni siquiera pensé que fuera realmente bueno. Tuvo una o dos buenas paradas, sobre todo en la final, pero no causó la mejor impresión como guardameta”, expresó el menor de los hermanos Kroos.

Sin embargo, al arquero de Argentina no fue al único que pusieron en el debate, pues Lionel Messi también tuvo su turno. Para Toni Kroos no fue tan polémica su elección como mejor jugador, ya que "en años de Mundial, el campeonato siempre es un punto clave con respecto a los premios. Allí sí fue el jugador más destacado. Por eso no fue una sorpresa, ¿verdad?”.

A su hermano Félix no lo convenció mucho la opinión del fútbolisa 'merengue', pues de inmediato replicó que "Messi puede ser el mejor jugador del Mundial, pero esto se trata de todo un año. Así que no pensé que fuera tan ‘sobresaliente’ como para serlo”.