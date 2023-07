Tottenham goleó 5-1 al Lion City Sailors, de Singapur: Dávinson Sánchez no estuvo en la cancha

Con hat-trick del brasileño Richarlison, el Tottenham venció en un amistoso en Singapur al equipo local Lion City Sailors el miércoles por 5-1.

En el Estadio Nacional de Singapur, los Sailors se adelantaron a los 14 minutos con gol de Shawal Anuar, pero Harry Kane empató de penal justo antes del descanso.

Richarlison entró al campo en la segunda mitad y anotó dos veces en los primeros ocho minutos, completando su hat-trick en el tiempo añadido después de que el argentino Giovani Lo Celso hubiera anotado el cuarto gol de los londinenses.

En el segundo partido de pretemporada de los Spurs, (el partido contra el Leicester City no se pudo jugar por condiciones climáticas) el nuevo entrenador Ange Postecoglou optó por un once inicial fuerte, que dominó la primera mitad, pero el equipo se fue empatado al descanso. Tras realizar once cambios, la nueva alineación adelantó al equipo londinense tan sólo tres minutos después de la reanudación.

El brasileño Richarlison, que fue traspasado del Everton al Tottenham hace un año por 58 millones de euros, encara su segunda temporada tras un primer curso complicado, en el que anotó tan sólo un gol en Premier League y dos en fase de grupos de Liga de Campeones tras haber disputado 35 goles entre todas las competiciones con los Spurs.

Joe Lewis, el propietario del Tottenham en problemas

Por otro lado, el multimillonario británico Joe Lewis, propietario del Tottenham, ha sido acusado de dar ilegalmente información confidencial de empresas clínicas y farmacéuticas a socios y amigos, se entregó a las autoridades estadounidenses en Nueva York, confirmaron este miércoles fiscales federales.

Los fiscales de Manhattan acusaron el martes al empresario de 86 años y propietario del Tottenham Hotspur de dar información a amigos, socios, asistentes personales y parejas sentimentales de 2019 a 2021.

“(Lewis) usó información privilegiada como una forma de compensar a los empleados y hacer regalos a amigos y amantes”, dijo Damian Williams, fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, en un comunicado.

De acuerdo con la acusación, Lewis y sus asociados pudieron ganar colectivamente millones de dólares utilizando la información "robada".

En un caso, Lewis se enteró de datos prometedores de ensayos clínicos en la farmacéutica Mirati Therapeutics a través de un fondo de cobertura que controlaba y luego instó a una novia, un asistente personal y dos pilotos privados a comprar acciones de Mirati antes de que se publicara la noticia.

En el caso de los pilotos prestó 500.000 dólares (unos 451.456 euros) a cada uno para permitirles comprar más acciones.

Además, según los fiscales, Lewis desveló a su novia una próxima transacción y los resultados de un ensayo clínico que involucraba a Solid Biosciences, y poco después ella gastó 700.000 dólares en acciones de la compañía.

Los fiscales también acusaron a Lewis de conspirar para hacer creer que su participación en Mirati es menor a través de una serie de empresas ficticias, incluida una supuestamente creada en beneficio de su nieta; y de hacer declaraciones falsas a la Comisión de Bolsa y Valores.

David Zornow, un abogado de Lewis que trabaja para la firma Skadden Arps, dijo en un comunicado que el gobierno ha cometido "un error atroz" al acusar a Lewis.

"Lewis ha venido a los EE. UU. voluntariamente para responder a estos cargos mal concebidos y lo defenderemos enérgicamente en los tribunales", añadió.

Lewis es una de las personas más ricas de Gran Bretaña y, según Bloomberg, su patrimonio neto es de más de 6.500 millones de dólares.