Tremenda 'bajada de caña' del técnico de Manchester United a Cristiano Ronaldo: no se guardó nada

La tensión entre Cristiano Ronaldo y Manchester United es cada vez mayor y, aunque aún no hay pretendientes para hacerse con su fichaje, la salida del delantero es el tema diario en Inglaterra. Su ida de Old Trafford antes del final del partido contra Rayo Vallecano dio de qué hablar y Erik Ten Hag, técnico de los 'red devils', no se quedó callado frente al asunto.

El portugués disputó el primer tiempo del encuentro de fogueo contra el conjunto español, en lo que fue su regreso a los terrenos de juego con Manchester United, tras haberse ausentado para los primeros partidos de pretemporada, en la espera por resolver su futuro.

Sin embargo, 'CR7' se marchó antes del pitazo final. Se dijo que eso fue con la intención de evitar a los medios de comunicación, que seguramente le preguntarían por su futuro. La jugada salió mal para el astro portugués y la polémica no tardó en aparecer, tras la situación que provocó indignación en algunos aficionados y en su director técnico.

Ten Hag habló para 'Viaplay Sport Nederland' y no dudó en ser duro con la actitud de Cristiano Ronaldo y con algunos de los miembros de la plantilla que también se marcharon del estadio al mismo tiempo.

"Más jugadores hicieron eso. No lo acepto. Absolutamente no. Eso es inaceptable. Somos un equipo, somos una plantilla. Tienes que quedarte hasta el final", expresó el DT.

Además, el entrenador neerlandés cuestionó el rendimiento y la condición física del portugués, asegurando que no está en óptimas condiciones y que le falta ritmo de juego: "Definitivamente, no está en la condición física que tiene el resto del plantel en estos momentos porque se perdió muchas semanas. Necesita partidos y mucho entrenamiento".

A Cristiano Ronaldo se le acaba el tiempo para cerrar su incorporación con otro club y parece ser que sus días en Manchester United están contados. El mercado de pases en Europa culmina el 31 de agosto y ningún equipo parece interesado en hacerse con los servicios del astro portugués, que tendrá que conformarse con jugar la Europa League, bajo el mando de Erik Ten Hag.