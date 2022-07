Un buen compañero: Luis Díaz le ha ayudado a Darwin Núñez en su proceso de adaptación en Liverpool

Liverpool se coronó campeón de la Community Shield el pasado sábado 30 de julio tras vencer 3-1 al Manchester City. El nuevo atacante de los 'reds’, Darwin Nuñez , fue figura en dicho partido luego de ocasionar un penal en contra del City el cual Mohamed Salah aprovechó y marcó el 2-1 parcial. En los últimos minutos del encuentro, el delantero uruguayo anotó su primer gol con el conjunto inglés, marcando el tercer gol de los dirigidos por Jurgen Klopp.

Al final del partido en el King Power Stadium, el futbolista 'charrúa' le confesó a los micrófonos de 'ESPN' que a pesar de su buena actuación en su debut, el proceso de adaptación a la dinámica del Liverpool no ha sido del todo fácil. En este mismo sentido, Núñez comentó que varios jugadores del cuadro de Anfield Road lo han ayudado a acoplarse con mayor facilidad, entre ellos, el jugador de la Selección Colombia, Luis Díaz .

“En las primeras semanas me sentía muy nervioso, no me salía un pase, por ejemplo. Fue muy difícil adaptarme, pero a medida que fueron pasando los tiempos me hicieron sentir muy cómodo. Tuve una charla con Salah que me ayudó muchísimo, con los brasileños y con Luis Díaz que hace poco que está aquí también”, expresó Darwin.

“La verdad es muy difícil llegar a un club grande como Liverpool y que no sientas esa presión. Yo la sentí, pero el 'míster' me habló muchísimo, siempre me está dando para adelante, me da la confianza y yo tengo que darle confianza dentro del campo”, concluyó el exBenfica.

El desempeño de ‘Lucho’ en la Community Shield

El jugador guajiro jugó 89 minutos frente al Manchester City. Díaz distribuyó correctamente el balón a lo largo del encuentro ya que tuvo un 89.7% de pases acertados. El colombiano no logró brillar frente a los ‘ciudadanos’ sin embargo el talento de ‘Lucho’ es indiscutible.

Cuando será el próximo partido del Liverpool

Los dirigidos por Jürgen Klopp , jugarán contra el Fulham en condición de visitante, el próximo sábado 6 de agosto, a partir de las 6:30 a,m,, partido válido por la primera fecha de la Premier League 2022/23.