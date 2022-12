“Un club chino le ofreció a Lewandowski más dinero que a Tévez”, agente del polaco

Cezary Kucharski, manager del delantero, afirmó al diario ‘SportoweFatky’ que un equipo de China ofreció al futbolista casi 41 millones de euros anuales para fichar por un conjunto asiático, pero el jugador rechazó la oferta.

“Un agente que lleva jugadores a China me contactó. No se mencionó el nombre del equipo, pero si Robert se hubiera ido a China, su salario habría estado por encima de los 40 millones de euros de Tévez”, reveló Cezary Kucharski, representante del delantero polaco.

Sin embargo, el agente del goleador del Bayern Munich no descartó un futuro traspaso al lejano oriente. “Actualmente no está en venta, pero nunca se puede decir nunca. La vida da muchas opciones. Es obvio, Lewandowski no solo es más joven, sino que es mejor jugador que Tévez”, añadió el empresario.

El artillero polaco decidió quedarse en el Bayern Múnich y en diciembre renovó contrato con el equipo alemán hasta el 2021.

