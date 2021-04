Una 'apuesta' que le puede costar el retiro del fútbol a Zlatan Ibrahimovic: tema espinoso

Zlatan Ibrahimovic fue noticia en el fútbol de Europa en las últimas horas y no por algo positivo, ni por estar en los terrenos de juego con sus acostumbradas actuaciones.

Sobre ese particular, 'Mundo Deportivo' informó que "el veterano delantero sueco se expone a una sanción que, a sus 39 años, podría retirarle. Según ‘Aftonbladet’, el ex del FC Barcelona habría violado el código ético de la FIFA y de la UEFA al ser socio de ‘Bethard.com’, una empresa de apuestas, cuando no se permite que los jugadores que intervienen en sus competiciones tengan intereses económicos en las casas de apuestas".

El mismo medio agregó que "el director general de dicha empresa, Erik Skarp, habría confirmado al diario sueco que ha destapado dicha información que Ibra posee acciones en ‘Bethard.com'".

Por ahora, ni 'Ibra', ni sus allegados se han referido al espinoso tema, que ha generado escándalo y ocupa espacios en medios internacionales.