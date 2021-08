Unai Emery no le teme al Chelsea: "Jugar contra el campeón de la Champions nos ilusiona y motiva"

El entrenador del Villarreal, Unai Emery, indicó en la rueda de prensa previa a la Supercopa de Europa que disputan este miércoles frente al Chelsea en Belfast que poder jugar ante el campeón de la Liga de Campeones es algo que les ilusiona y les motiva.

"Estoy orgulloso de mi club y de mi gente, además de ser el representante de la Liga española. Vamos a tratar de ofrecer nuestras credenciales ante el Chelsea, uno de los mejores del mundo", señaló.

El técnico admitió que les ha condicionado la pretemporada el covid-19 y las lesiones, como les ha pasado a otros clubes, aunque insistió en que deben adaptarse a las circunstancias. “Estamos intentando darle normalidad y queremos competir con esas circunstancias. Jugar contra el campeón de la Champions nos da ilusión y motivación. Además, tenemos a Pau que viene de los Juegos y luego se va de vacaciones", indicó.

Sobre los jugadores que son duda, comentó que "se incorporan jugadores con pocos minutos como Iborra, sin jugar y después de una lesión, pero estará en el banquillo y ayudará. Foyth tuvo un susto y veremos como está a última hora para jugar. Además hay más jugadores con dudas".

Respecto a su rival, apuntó que el Chelsea "incorpora futbolistas que han sido campeones con su selección en la Eurocopa y llegan con pocos entrenamientos. Tiene capacidad para fichar jugadores como Lukaku pero nosotros también tenemos la oportunidad de ofrecer nuestros argumentos. El United es parecido a este rival. Tiene un técnico de éxito como Tuchel lo que nos hace estar orgullosos de disputar esta final".

“El Chelsea es el campeón de Champions y eso ya es un síntoma de fortaleza. Hace tres años ganó la Europa League y luego ha ganado la Champions. Eso es un dato de la importancia de la competición que hemos ganado”, prosiguió.

Publicidad

Emery admitió que durante los partidos de preparación de este verano han sufrido en las acciones balón parado, uno de los puntos fuertes del conjunto londinense.

“Tenemos que corregir. Me ocupa no sé si me preocupa, pero la pretemporada está para eso y por ello trabajamos. Hemos tenido un déficit a balón parado y ya hemos dado pinceladas para corregirlo. Sabemos que son un equipo muy fuerte a balón parado y vamos a trabajar para contrarrestarlo”, concluyó.