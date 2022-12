Usain Bolt, muy cerca de jugar fútbol profesional con el Mamelodi Sundowns, de Sudáfrica

El jamaiquino, mundialista y olímpico de 100 y 200 metros, publicó este lunes a través de sus redes sociales, que ya fichó por un equipo de fútbol pero no reveló cuál.

Sin embargo, en la cuenta oficial del Mamelodi Sundowns, compartieron una fotografía en la que aparece Bolt con la indumentaria del club y con el siguiente mensaje: “el fútbol nunca será el mismo”.

Desde el pasado 29 de enero, el exatleta ya entrenaba con el Mamelodi. Todo indica que este martes se hará oficial el fichaje.

El ‘relámpago’ nunca ocultó su pasión por el fútbol, siempre ha expresado su deseo de militar con el histórico club de Inglaterra, Manchester United y de seguir a equipos como el Real Madrid.

Mire aquí las publicaciones de Usain Bolt y Mamelodi Sundowuns:

I've signed for a football team! Find out which one this Tuesday at 8am GMT 👀 pic.twitter.com/iFTlWxfy7x — Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) February 25, 2018