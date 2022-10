Van Basten: "Neymar es un llorón; no hay permiso para tocarlo, es alguien desagradable en el campo"

A un mes y poco más del inicio de la Copa del Mundo Qatar 2022, la estrella brasileña, Neymar, fue duramente cuestionado por Marco Van Basten, debido a sus exageraciones en las faltas.

Van Basten, es un exjugador que coronó la Eurocopa en 1988 con Paises Bajos y fue doblemente campeón con el Milán, además de consagrarse tres veces como el mejor jugador del mundo, tras ganar el Balón de Oro, respectivamente en 1988, 1989 y 1992.

Publicidad

Como es normal, Neymar fue protagonista en el encuentro de Paris Saint German y Reims FC, que terminó en ceros, siendo la ausencia de Lionel Messi y la expulsión de Sergio Ramos, lo más destacado del encuentro.

Luego del encuentro, el exjugador neerlandés no dudo en cargar sobre el 10 del conjunto parisino, por su manera de juga, lo acusó de ser provocador y de tener protección de los árbitros: "es un llorón. Está provocando constantemente. En un segundo le comete una falta a alguien y en el siguiente vuelve a ser víctima", señaló Van Basten.

"No hay permiso para tocarlo. Es una persona desagradable en el campo". declaró el tres veces ganador del Balón de Oro, al canal Ziggo Sports de su país.

‘Ney’ es el jugador que más faltas recibió en las 10 fechas que se jugaron en la Ligue 1, esto también, a su manera folclórica y lúcida de tratar el balón.

Publicidad

Cabe resaltar que Van Basten ya criticó hace unos meses a Lionel Messi, asegurando que no estaba entre los tres mejores jugadores de la historia y que no es un líder dentro de sus equipos: “Pelé, Diego Maradona y Johan Cruyff son los tres mejores de la historia. Messi también es un gran jugador, pero Maradona siempre tuvo más personalidad en un equipo y el 30 del PSG no es el que se pone al frente para ir a la guerra”.

¿Qué viene para Neymar?

Publicidad

El próximo martes recibe en París a Benfica, en el Grupo H, por Champions League. Actualmente el PSG comparte el liderato con el conjunto portugués, ambos tienen siete puntos.

Por la Ligua de Francia, se enfrentan a Olympique Marsella el próximo domingo por la jornada 11. Los parisinos son primeros con 26 puntos, uno más que el segundo, Lorient.

Neymar lleva ocho goles en diez partidos jugados por la liga local, en la presente temporada. Por Champions solo ha marcado uno en tres juegos, a falta de tres jornadas para definiri su clasificación a siguiente ronda.