Vea la dura patada que recibió Lionel Messi en el duelo de fogueo de Argentina vs Panamá

Esta es la primera vez que Lionel Messi y su ballet salieron a la cancha en su propio país desde que sumó la tercera estrella a Argentina, luego de Argentina-1978 y México-1986. Desde muchas horas antes de la pitada inicial, las puertas del estadio Monumental en Buenos Aires se abrieron y un incesante movimiento de camisetas 'albicelestes' llenó las calles aledañas.

El duelo fue emotivo desde el inicio en el estadio Monumental, pero en el minuto 15 se presentó una acción que dejó alarmados a todos en las gradas. Lionel Messi conducía la pelota y dos jugadores de Panamá le dieron con toda al '10' de la 'albiceleste'. Kevin Galván le propinó tremenda patada en la rodilla al astro argentino, que se quejó en el piso tras el golpe.

El estadio se llenó de muchas familias con niños. "Es un partido histórico, por eso quería estar", sostuvo Sergio Loscalzo, de 43 años, quien vino desde desde Ayacucho, un pueblo 320 km de al sur. Tomado de su mano está su hijo Bautista, de 11 años. "Esto significa la mejor experiencia de mi vida", aseguró el chico que por nunca antes había asistido a un partido en una cancha de primera división.

Mientras esperan, miles entonan "Muchachos", la canción que los hinchas argentinos hicieron célebre durante el Mundial. "Dale campeón, dale campeón", repiten.

Ana Paula Frontera, de 21 años, estudia en Rosario, la ciudad de Messi y Angel Di María. También ella llegó a Buenos Aires solo para ver el partido de la selección.

"No quiero hablar de Messi porque voy a lagrimear. Es lo más importantes que hay en el mundo, lo tengo tatuado en la pierna alzando la copa. Es una locura para mí. No lo puedo creer estar acá. Lo único que quiero es verlo y verlo hacer su magia, y que no sea a través de una pantalla. Nada más", sentenció.