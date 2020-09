Vea el gol de Sergio Ramos hoy España vs Ucrania, en la Liga de las Naciones

Sergio Ramos es el líder de España no solo en defensa sino también en ataque, algo que comprobó este domingo marcando el primero contra Ucrania.

James Rodríguez y una rebaja considerable en su salario: no sería de los mejores pagos en Everton

Al minuto 3 Ansu Fati se ingenió una jugada individual, se atrevió a entrar al área y los rivales tuvieron que hacerle falta.

El árbitro del partido no dudó en pitar penalti y el capitán Sergio Ramos desde los once pasos no falló y puso el 1-0 parcial.