Verratti volvió a los entrenamientos del París Saint-Germain

El internacional italiano Marco Verratti, pretendido por el Barcelona, se incorporó este viernes a la sesión preparatoria del club francés, que además publicó en su página web varias fotos del centrocampista.

Publicidad

"El futbolista italiano se reencontró con sus compañeros esta mañana (viernes), antes de saltar al césped. El número 6 del equipo realizó una sesión de trabajo al margen del resto de jugadores antes de llevar a cabo un entrenamiento específico", indicó el PSG en un comunicado.

El propio jugador pidió disculpas después "al club, los hinchas y la gente que trabaja aquí", en el París Saint-Germain, por la tormenta mediática provocada por su deseo de irse del París SG.

"Estoy aquí desde hace cinco años. Si me he convertido en un buen jugador es gracias al París Saint-Germain, que creyó en mí desde el principio. Por eso pido disculpas", afirmó.

El presidente del Barcelona, Josep Bartomeu, había lamentado horas antes que el club parisino no quiera negociar la salida del jugador.

Publicidad

"Es un jugador que gusta a los técnicos (...) Y sabemos que él quiere venir al Barça. Aquí el problema es que el PSG ya nos ha dicho que no quiere negociar", indicó el mandatario en una entrevista con el diario ‘Mundo Deportivo’.

El agente de Verratti, Donato Di Campli, ofreció al diario italiano ‘Corriere dello Sport’ su propia versión de la situación.

Publicidad

"No dejar que Verratti se vaya al Barça ha cambio de 100 millones de euros es una cuestión de orgullo. ¿Sabe lo que me ha dicho Al-Khelaifi (presidente del PSG): 'Hay un contrato hasta 2021 y no puedo permitir que Marco se marche porque es el campeón alrededor del cual tenemos que construir un gran equipo'".

En ese artículo se tituló con un evocador "Prisionario del Emir".

"He visto también esta mañana que hay otra declaración de mi agente. Quería decir a todo el mundo que no es mi pensamiento, no son mis palabras. Él trabaja para mí", valoró Verratti, que consideró que su agente "había errado" con esas declaraciones.