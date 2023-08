Vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol se refirió al tema de Luis Rubiales

El vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafa del Amo, tilda de “complicado” el momento que se está viviendo a raíz de la polémica surgida por el beso del presidente, Luis Rubiales a la jugadora Jenni Hermoso, durante la entrega de medallas a las campeonas del mundo.

El de Tafalla ha tratado de esquivar las preguntas de los periodistas tras la recepción del Ayuntamiento de Pamplona a los tres navarros que han formado parte de la selección española femenina (Del Amo, Javi Lerga y Javier López Vallejo) que el domingo pasado consiguió el centro mundial.

“No me apetece nada hablar de la situación. El presidente dijo lo que tenía que decir. Vamos a dejar pasar el tiempo y el viernes hay una asamblea. Vamos a celebrar que somos campeonas del mundo”, ha anotado del Amo.

El protagonista ha dicho que le “fastidia muchísimo que se ha tapado lo que realmente nos ha costado tanto. Que muchos medios de comunicación estén hablando de otras cosas, no de lo que realmente es esto, que es la primera vez en la historia que somos campeones del mundo”.

Publicidad

“Yo no voy a hablar, creo que no es el momento. Prefiero no hablarlo. No me metáis en este jardín porque creo que no es el día para hablar de esto”, ha continuado.

“Nunca habíamos pasado a octavos. Estuve muy nervioso porque rompimos esa barrera. En semifinales y final he estado muy tranquilo. Veías los entrenamientos e iban a un ritmo brutal”, recuerda sobre el proceso que llevó España en las eliminatorias a partido único.

“El viernes no sé qué va a pasar, no tengo ni idea. Estoy muerto, he dormido muy poco”, ha finalizado el directivo que apadrina el fútbol femenino desde hace varios años.