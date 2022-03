¿Vuelve Lionel Messi a Barcelona? El Presidente del club dio la respuesta

Mucho se ha hablado de Lionel Messi y su actual situación en PSG, que salió eliminado de la Champions League a manos del Real Madrid y el argentino quedó en medio de las críticas. Además de eso, la silbatina y los improperios de los hinchas franceses no han hecho gracia entre los más cercanos a la estrella.

Por esa razón no han faltado los rumores relacionados con una posible vuelta de la 'Pulga' a Barcelona, el club de toda su vida. Y ante esas versiones, este martes se conoció una entrevista de Joan Laporta, presidente de los catalanes.

"No he recibido ningún mensaje de Leo ni de su entorno para volver. La verdad es que en estos momentos no nos lo planteamos. Estamos construyendo un equipo joven, combinado con gente de cierta experiencia haciendo una buena simbiosis que vuelve a funcionar", dijo Laporta en 'RAC 1'.

El dirigente agregó que "Leo es Leo, el mejor jugador del mundo, reconocido además. Merece un respeto como jugador y como persona y en el estado de ánimo que viniera es un ganador pero es algo que no nos planteamos".

Esos conceptos de Laporta parecen cerrar la puerta al '10' de la Selección Argentina por el momento. A eso hay que sumarle que Messi tiene contrato con PSG hasta 2023 y ese es otro tema para tener en cuenta.

¿Qué más dijo Laporta sobre Messi?

"Ahora mismo no hay comunicación fluida con Messi y no hablo con él. No hay contacto personal. Él está en París pero le recuerdo con afecto. ¿Si está triste? Sé lo que se dice pero no hablo con él. Siento comentarios de gente cercana, Barcelona tira mucho, tiene una familia encantadora y me supo mal casi más por la familia que por él", dijo Joan Laporta sobre el astro argentino.