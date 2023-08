Werder Bremen vs Bayern Múnich, hora y dónde ver EN VIVO el partido de la fecha 1 de la Bundesliga

El Weserstadion de Bremen, ya está listo para la primera jornada que el Werder Bremen disputará este viernes, contra el Bayern Múnich, en la Bundesliga 2023-24, partido que será el punto de partida tanto para 'verdi-blancos' y 'bávaros' en esta nueva temporada del fútbol alemán.

Hora y dónde ver el partido EN VIVO ONLINE

El partido de la Liga de Alemania, válido por la primera jornada, entre los equipos de Werder Bremen y Bayern Múnich, se podrá ver EN VIVO desde la 1:30 p.m., en Star+, www.starplus.com, donde los aficionados podrán vivir toda la emoción de un partido del fútbol europeo, y de arranque de temporada alemana.

Los de Werner quieren dar la sorpresa

Publicidad

El equipo de la ciudad de Bremen, quiere dejar atrás la temporada pasada, donde estuvieron peleando el descenso. En su casa, el Weserstadion, los dirigidos por Ole Werner, quieren hacerse fuertes de local y darle la sorpresa al vigente campeón. El cuadro 'verdi-blanco', viene de una buena pretemporada, donde consiguió tres victorias y tres empates en seis partidos disputados.

Con la llegada de 12 refuerzos, el Werder espera volver a conseguir un resultado similar o mejor, al de aquella temporada 2018-2019, donde terminaron 8° y a un punto de los puestos de competencias europeas. El Bremen es un equipo que en la temporada pasada vivió de la mano de los goles de su dupla ofensiva formada por Niklas Füllkrug y Marvi Ducksch.

Así llega el equipo de Tuchel

Publicidad

Un Bayern Múnich, tocado por la derrota en la Supercopa frente el Leipzig que ha puesto al equipo en modo crisis, abre la Bundesliga este viernes con un duelo a domicilio contra el Werder Bremen, en el que parte como claro favorito y que está obligado a ganar para acallar dudas.

El Bayern ha impuesto una hegemonía en los últimos años en los que ha ganado 11 veces consecutivas la Bundesliga y, con excepción de la temporada anterior, siempre con una clara ventaja sobre el segundo. Sin embargo, hay síntomas que hacen pensar que, si no se logra dar un golpe de timón, la hegemonía puede romperse.

El propio Tuchel reaccionó con desconcierto tras la derrota ante el Leipzig por 0-3. Dijo que parecía que su equipo no hubiera entrenado durante las últimas cuatro semanas, que no tenía explicación a lo que estaba pasando y que el problema parecía estar en la cabeza de los jugadores. Hay dudas sobre la relación entre Tuchel y la plantilla y, aunque en la temporada anterior terminó salvando in extremis la Bundesliga tras relevar en el banquillo a Julian Nagelsmann, su balance -sólo cinco victorias en 13 partidos- deja mucho que desear.