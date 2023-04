Wout Weghorst y el beso de la suerte: el neerlandés y una particular acción contra el Brighton

En el mundo del fútbol hay espacio para todo, incluso para las 'cábalas' y demás acciones determinadas para llamar a la suerte y obtener un resultado favorable. Este domingo, el que parece haber 'echado mano' de ello fue Wout Weghorst, futbolista del Manchester United que hizo una particular acción segundos antes de que el Brighton errara el penalti que le dio el pase a la final de la FA Cup a los 'red devils'.

El estratega Erik Ten Hag y sus dirigidos tuvieron como tiempo de preparación para este duelo luego de la estruendosa eliminación de la Europa League, el pasado jueves en manos del Sevilla de España. Sin embargo, no hubo lugar a lamentos y dieron vuelta a la página para tratar de hacer un buen juego contra el Brighton.

Y es que, sin duda alguna, el equipo se vio lento y no a tope en su encuentro frente al Brighton. No obstante, las gaviotas no aprovecharon eso y en los minutos todo quedó igualado sin goles.

En el tiempo extra la tónica en el mítico estadio de Wembley no cambió y no se sacaron ventaja. De ahí en adelante vino la siempre emotiva y candente definición desde los doce pasos. Uno a uno los jugadores designados para patear fueron pasando y dieron catedra de cómo hacerlo de manera efectiva. En seis turnos para cada escuadra, no fallaron un solo cobro.

En el sexto de los 'red devils', Wout Weghorst anotó y luego se dio su particular acción. El neerlandés fue por la pelota la besó y se la entregó a Solly March, jugador del Brighton, que acto seguido, envió la pelota por las nubes y le dio el pase a la final de los de Manchester United.

Uno de los más emotivos a la hora de celebrar fue Weghorst, quien sin saberlo y según muchos internautas, le dio el beso de la suerte para la clasificación de su equipo.

Vea el particular suceso que protagonizó Wout Weghorst hoy, en Manchester United vs Brighton, en las semifinales de la FA Cup:

¡¡EL BESO QUE SIRVIÓ PARA "MUFAR"!! Wout Weghorst anotó su penal, corrió para agarrar la pelota y se la regaló a Solly March... ¡¡quien tiró la Caprichosa a la tribuna!!



📺 #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/S8JiN7Ctln — SportsCenter (@SC_ESPN) April 23, 2023