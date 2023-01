Xavi Hernández, autocrítico a pesar del pase del Barcelona a semifinales de la Copa del Rey

El entrenador del Barcelona , Xavi Hernández , explicó que su equipo realizó "60 minutos brillantes" tras clasificarse para las semifinales de la Copa del Rey al vencer por 1-0 a la Real Sociedad con un gol de Ousmane Dembélé.

"Hemos dominado a una Real con once que venía de ganar nueve partidos seguidos. Y lo hemos hecho jugando bien. Estamos en enero donde queríamos estar. Las sensaciones son muy positivas", consideró el técnico egarense en rueda de prensa.

Publicidad

De todas maneras, Xavi acabó descontento con algunas cosas de su equipo. "La mayoría de cosas son positivas, pero después del gol pasamos unos 5 o 10 minutos que nos relajamos y no puede ser así porque es cuando la Real estaba grogui. Tenemos que ser más agresivos y ambiciosos", sentenció.

Además, tuvo palabras de elogio hacia Dembélé, quien completó uno de sus mejores partidos de esta temporada. "Es un jugador que desde que estamos aquí ha madurado mucho. Es un puñal. Veo la cara de los laterales y sufren. Yo creo mucho en él. Hoy ha hecho un partido extraordinario. Creo que él está disfrutando y feliz. Hablo bastante con él. Para mí sigue siendo uno de los mejores en su posición", analizó.

Por otro lado, Pedro González 'Pedri' fue sustituido en el segundo tiempo con molestias evidentes, pero Xavi le quitó importancia al asunto. "En principio, es una contusión en la rodilla. El doctor me ha dicho que lo han pisado con los tacos. En principio, estará para el sábado", informó.

Una de las novedades en el once titular fue que Marc-André Ter Stegen salió de inicio dejando en el banquillo a Iñaki Peña, que lo había sido en las dos rondas anteriores de la Copa del Rey. "He pensado que hoy tenía que jugar Marc, igual que en los otros dos partidos de la Copa del Rey decidí que jugara Iñaki. Es una decisión táctica y no hay que darle ninguna explicación más", consideró Xavi.

Publicidad

El Barcelona de Xavi Hernández, que además es líder de la liga de España sacándole 3 puntos de diferencia a su máximo rival, el Real Madrid de Carlo Ancelotti, está clasificado como uno de los 4 mejores de la Copa del Rey, torneo que no conquista desde la temporada 2020/2021 cuando se impuso en la final con goleada incluida 4-0 frente al Athletic Club de Bilbao cuando aún el astro argentino Lionel Messi se encontraba vistiendo los colores del equipo catalán.