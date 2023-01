Xavi Hernández, tras la victoria del Barcelona: "Ahora tenemos más solvencia y más confianza"

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, destacó tras eliminar al Ceuta en la Copa del Rey (0-5) que su equipo ahora tiene “más solvencia y más confianza”, y señaló que “le ha venido muy bien” ganar la Supercopa de España.

“Poco a poco vamos mejorando, hace dos o tres semanas no estábamos tan finos y ahora tenemos más solvencia y más confianza, de ahí que la Supercopa nos ha dado el salto de calidad y nos ha venido muy bien ganarla”, destacó.

Xavi elogió al Ceuta: “Me ha sorprendido ver que sólo lleva 8 puntos en la liga ya que tienen una propuesta muy buena y no han dejado de proponer en el partido, motivo por el cual me sorprende esos pocos puntos y le deseo todo lo mejor. Igual me equivoqué diciendo que habíamos tenido suerte en el sorteo”.

Sobre la próxima eliminatoria copera, manifestó: “Nos gustaría jugar en casa, estaría muy bien pero los que quedan son rivales muy fuertes y veremos a ver el sorteo. Ya sólo quedan equipos de Primera”.

Se refirió a jugadores como Ferran y Ansu Fati: “A Ferrán le falta el gol pero estoy contento con él. Ansu Fati ha entrado porque habíamos pactado 30 minutos ya que va a jugar el domingo como titular y ha salido hoy marcando diferencias, por lo que vuelve a ser el Ansu que queremos y va a ser trascendente en los próximos partidos, mientras que Lewandowski ha demostrado que es un profesional tremendo”.

En relación a la marcha de Depay, comentó: “No sería una tragedia que no viniera nadie, pero si nos podemos reforzar, mucho mejor. Él ha pedido marcharse”.

Xavi Hernández viene de coronarse por primera vez campeón como técnico del equipo 'blaugrana' el domingo anterior en la Supercopa de España frente al Real Madrid 3-1 con goles de los canteranos Pedri y Gavi y uno más del delantero polaco Robert Lewandowski, el tanto del descuento para los dirigidos por Carlo Ancelotti fue obra del atacante francés Karim Benzema.

Con el resultado de este jueves, su equipo ya se encuentra en los cuartos de final de la Copa del Rey y espera a conocer rival en la próxima ronda del certamen.

Por su parte, su rival, el Real Madrid también accedió a dicha fase de la competencia tras haberle ganado en un dificil partido al Villarreal del colombiano Johan Mojica por 2-3, en condición de visitante.