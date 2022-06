Xavi Simons fue presentado como nuevo refuerzo del PSV Eindhoven, después de su paso en Francia

Xavi Simons, centrocampista holandés de 19 años del PSG y excanterano del Barcelona, deja el club parisino para firmar un contrato de larga duración con el PSV Eindhoven hasta 30 de junio de 2027.

La relación de la joven promesa neerlandesa con el París Saint-Germain expiraba este 30 de junio, aunque todo parecía indicar que la continuidad era un hecho tras la participación del jugador en nueve partidos la pasada temporada y brillar en la Youth League, donde firmó 6 goles y 4 asistencias en 7 partidos.

"Hemos visto casi todos sus partidos esta temporada, además de partidos con la selección. También lo vimos en vivo en la Youth League en Leipzig, París, Brujas, Manchester y contra el Sevilla. Nos convenció. Xavi tiene todo lo necesario para convertirse en un jugador importante del PSV. Esta listo para conseguirlo", dijo John de Jong, director deportivo del PSV.

El joven jugador fue reconocido por ser una de las mayores promesas del Barcelona de cara al futuro, ya que empezó a destacar desde las divisiones inferiores del club, que llamaron la atención de los aficionados 'blaugranas', e incluso, llegando a considerarlo como 'el nuevo Xavi Hernández'.

Sin embargo, su carrera dio un giro importante cuando se anunció su fichaje por el París Saint-Germain en 2019, en una operación orquestada por el fallecido representante, Mino Raiola, movimiento que no simpatizó en la hinchada del club 'culé'.

Su paso por la capital francesa no fue lo que se esperaba, en el que, a pesar de su corta edad, no pudo sumar los minutos esperados y no pudo mostrar el talento con el que se hizo popular en las divisiones inferiores de Barcelona.

Aún así, la carrera de Simons hasta ahora va empezando, y se espera que en su paso al fútbol neerlandés, su nivel se vaya incrementando, para poder llegar a ser la estrella que el mundo del fútbol esperaba al ver el talento que demostró cuando apenas era un niño.