Ya evacuaron a los hinchas que estaban en Bélgica vs Suecia, tras atentado en Bruselas

Los 35.000 aficionados que permanecían en el estadio Rey Balduino de Bruselas tras suspenderse el Bélgica vs Suecia por un ataque terrorista sucedido en la tarde de este lunes comenzaron la evacuación del recinto al filo de la medianoche tras hora y media de espera a que la situación fuese segura.

"El estadio de fútbol está en curso de evacuación. Sigan las instrucciones de los servicios de seguridad y vuelvan inmediatamente a sus casas", escribió en la red social X el centro de crisis de Bélgica.

La televisión belga ha mostrado en directo a los aficionados belgas abandonando las gradas en aparente tranquilidad y caminando por los alrededores del estadio de vuelta a sus domicilios, y posteriormente a los suecos acompañados por agentes de policía.

El partido Bélgica vs Suecia quedó suspendido pasadas las 21:30 horas, al descanso, cuando los jugadores se enteraron del atentado en el que perdieron la vida dos aficionados suecos en el centro de Bruselas y de mutuo acuerdo entre los dos equipos decidieron no continuar el encuentro.

Publicidad

"Acordamos no jugar. Los belgas también pensaron que era la única opción posible. Lo más importante es que los aficionados estén seguros. El estadio es el lugar más seguro para ellos", dijo al descanso el capitán sueco y defensa del Manchester United, Victor Lindelöf.

Los jugadores suecos serán escoltados por la policía esta noche directamente hacia el aeropuerto, informó la cadena RTBF.

El Gobierno belga activó este lunes por la noche un centro de crisis tras el tiroteo poco después de las 19.00 de la tarde (17.00 GMT) en una céntrica calle de la capital belga, un ataque que se está investigando como atentado terrorista.

Publicidad

Tras el ataque, la policía reforzó la seguridad en los alrededores del estadio Rey Balduino, donde se jugaba el partido de fútbol entre las selecciones de Bélgica y Suecia para la clasificación de la Eurocopa de 2024 y que quedó suspendido cuando empataban a un gol.

Bélgica vs Suecia - Foto: AFP

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha enviado este lunes sus "condolencias a las naciones belga y sueca" y se declara "conmocionada" por el asesinato de dos personas de nacionalidad sueca en Bruselas menos de dos horas antes del partido de la fase de clasificación para le Eurocopa de 2024 entre las selecciones de ambos países en el estadio Rey Balduino.

"Nuestro apoyo a las federaciones de fútbol de Bélgica y Suecia y a la UEFA en su decisión de suspender el partido de hoy. Estamos conmocionados por el crimen ocurrido hoy en Bruselas y transmitimos nuestras condolencias a las naciones belga y sueca", señala la RFEF en su espacio en X (antiguo Twitter).

El Bélgica vs Suecia en Bruselas quedó suspendido, con 1-1 en el descanso, y no se reanudó por motivos de seguridad después de que este lunes por la tarde fueran asesinadas al menos dos personas de nacionalidad sueca en el centro de la capital, no muy lejos del estadio.

Publicidad

El partido no se reanudó tras el descanso, al que se llegó con el resultado de 1-1 con goles de Viktor Gyokeres para Suecia en el minuto 15 y de Romelu Lukaku para Bélgica en el 31. La UEFA informó posteriormente de la suspensión