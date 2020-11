¡Ya hay fecha! El premio 'The Best' a mejor futbolista del año será virtual

La FIFA anunció este martes que la ceremonia de los premios 'The Best Awards' se celebrarán el próximo 17 de diciembre de forma virtual debido a la pandemia de la COVID-19. El proceso de votación comenzará el 25 de noviembre y finalizará el 9 de diciembre.

La quinta edición de los premios 'The Best' estará marcada este año por el impacto de la pandemia de la COVID-19. No habrá alfombras rojas ni photocall, ya que, según comunican desde la organización, han decidido realizar la gala de forma telemática "en conformidad con el principio rector de la FIFA que prioriza la salud".

Los galardonados con los trofeos a los mejores jugadores y entrenadores de fútbol masculino y femenino se determinarán mediante un proceso de votación combinado en el que participan los capitanes y los entrenadores de las selecciones nacionales de todo el mundo, así como una votación en línea de la afición y los votos de un selecto grupo de más de 200 miembros de la prensa.

El proceso de elección del mejor guardameta femenino y masculino cambia con respecto al 2019. Hasta ahora la elección de las figuras más destacadas bajo palos era tomada por un panel específico, pero en esta edición, también correrá a cargo de los jugadores, entrenadores, periodistas y aficionados. El plazo de votación se abrirá el 25 de noviembre y finalizará el 9 de diciembre.