¿Ya no va al Everton? Representante de Isco dijo que el jugador no piensa en irse del Real Madrid

Isco es el nombre que más ha sonado para seguir reforzando al Everton , con más jugadores de calidad, aunque en las últimas horas eso parece que no se dará.

James Rodríguez, David Ospina, y los futbolistas de Selección Colombia que juegan este domingo

“Ni estamos estudiando ofertas ni la idea es salir del Real Madrid”, afirmó el representante del volante español en ‘El Larguero’.

Cabe recordar que Isco no está pasando por un buen momento, casi no juega y no tiene el respaldo de Zinedine Zidane, caso parecido a lo de James Rodríguez .

De hecho, en el medio ‘Sport’, resaltaron brevemente la decisión que tomó el colombiano, quien se fue del Real Madrid hacia el Everton y ha contado con protagonismo.

Gerard Piqué sufrió un esguince en su rodilla derecha, informó el Barcelona

Publicidad

“El conjunto dirigido por Carlo Ancelotti ya tiene en sus filas a un ex madridista como James y el rendimiento del colombiano está siendo muy bueno en el inicio de la temporada”, aseveraron.

Ahora, habrá que esperar si Isco cambia de decisión y se anima a salir del Real Madrid, en busca de más minutos, esta vez, en la Premier League.