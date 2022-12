“Yo mataría por Tite”, aseguró Marcelo, baluarte de la selección de Brasil

El lateral de 29 años reconoció el buen momento que viven con el equipo de su país, al igual que recordó cómo fue su llegada al Real Madrid.

Uno de los jugadores que goza de mayor regularidad con la única selección suramericana que tiene su cupo listo para el Mundial, reveló lo que ha sido este nuevo ciclo con el DT, Tite.

“Con Tite como nuestro técnico, sinceramente creo que podemos colocar la bandera brasileña de vuelta al puesto más alto... esa llamada fue todo para mí. Fue la primera vez que recibí una llamada de un técnico de la selección brasileña, y me parece que hace diez años que juego por la selección. Yo mataría por Tite y voy a hacer todo lo que pueda para poner un trofeo de oro en la estantería de mi abuelo”, indicó Marcelo, quien recordó a su familiar como una de las personas más importantes en su carrera deportiva.

Sobre sus jugadores referentes de la Selección Brasil, Marcelo mencionó a Romario y Ronaldo, “cuando tenía 6 años de edad, mis amigos y yo pintamos su cara en nuestra calle. Usted era nuestro héroe. Es un recuerdo que queda en mi corazón”, dijo el jugador sobre el ‘Fenomeno’.

Finalmente dijo sobre su llegada al Real Madrid, “juro por Dios que creía que se iba para allá sólo para una conversación. Cuando llegué al encuentro con el club, vi los contratos con el símbolo del Real Madrid arriba y firmé todo rápido. Entonces, los chicos de traje me llevaron directamente al campo de fútbol. Me presentaron a la prensa ese día. No tenía idea de que ya se me presentaría. Mi propia familia en Brasil me dijo que no creían que era verdad hasta que vieron la noticia aparecer en los medios de comunicación”.