"Yo nunca he visto a un compañero borracho, ni entrenar borracho": Gary Medel

El defensor o volante de la Selección de Chile le contestó así a la esposa del arquero Claudio Bravo, quien manifestó en redes sociales que en la Eliminatoria hubo indisciplina en el equipo de Juan Pizzi.

Después de la eliminación de Chile del Mundial de Rusia-2018, Carla Pardo, la mujer de Bravo, publicó un mensaje en el que afirma que en el seleccionado chileno los jugadores vivían las concentraciones en medio de la indisciplina.

Ante esa afirmación, Medel respondió este miércoles: "Yo nunca he visto a un compañero borracho ni entrenar borracho. Yo no lo he visto".

El recio futbolista agregó: "todos los que han estado en la selección lo han hecho de buena forma y se han roto el culo".

La lluvia de críticas y el pesimismo generalizado se apoderó en las últimas horas de los medios y los aficionados chilenos, que venían acostumbrados a buenos resultados y protagonismo en el fútbol mundial.