Yunus Musah, jugador del Valencia, dejó claro que los comportamientos racistas son "de unos pocos"

El centrocampista del Valencia Yunus Musah ha aclarado en un mensaje en las redes sociales que su denuncia de comportamientos racistas en la Liga no es generalizada, sino que se refiere a unos pocos seguidores.

En una entrevista con The Guardian, Musah señaló que no le impactaron los insultos racistas de algunos seguidores a Vinícius en el partido entre el Valencia y el Real Madrid de hace un mes en Mestalla, porque ya había vivido situaciones parecidas en otros estadios de la Liga. Además, admitió que no le gustó que la afición valencianista cantara contra el jugador brasileño cuando fue expulsado, minutos después de haber sido objeto de esas burlas.

“Quiero aclarar las declaraciones a The Guardian en las que mis palabras han podido ser malinterpretadas en relación con nuestra afición de Mestalla y del Valencia a la que respeto y quiero agradecer el apoyo que siempre me han dado. Cuando hablo de comportamientos racistas me refiero a unos pocos aficionados que deben ser erradicados del fútbol”, explica en un mensaje.

Además, el jugador alabó la decisión de la entidad valencianista de impedir el acceso al estadio a los seguidores que identificó como autores de esos insultos.

Publicidad

“El club actuó muy rápidamente y expulsó de por vida de nuestro estadio a los tres implicados en estos insultos racistas. Esta es la forma de atajar este problema, con unidad y contundencia. Mestalla no es un estadio racista y el valencianismo no puede ser tachado de racista. ¡Juntos contra el racismo!”, acaba.

Yunus Musah es un futbolista de origen inglés-nigeriano nacido en Nueva York, Estados Unidos.

Musah comenzó su carrera en el Arsenal. Desde una edad temprana, su habilidad técnica y su inteligencia táctica llamaron la atención de los entrenadores y scouts. A los 15 años, se convirtió en el jugador más joven en debutar con el equipo sub-18 del Arsenal.

Publicidad

Sin embargo, en busca de más oportunidades, Musah tomó la decisión de unirse al Valencia en 2019. Rápidamente se hizo un lugar en el equipo juvenil y su progreso fue notorio. Sorprendentemente, en septiembre de 2020, a la edad de 17 años, hizo su debut con el primer equipo del Valencia en La Liga. Esta hazaña lo convirtió en el jugador más joven en debutar en la historia del club en la competición.

Musah también ha llamado la atención a nivel internacional. A pesar de ser elegible para representar a varios países, incluidos Inglaterra, Nigeria y Estados Unidos, decidió jugar para la selección nacional de Estados Unidos. En noviembre de 2020, hizo su debut internacional con el equipo absoluto de Estados Unidos en un partido amistoso contra Gales.