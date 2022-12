“Zidane, el jugador, me ha hecho soñar; el entrenador es completamente otra cosa”: Mbappé

El joven estrella del Mónaco se refirió acerca del técnico del Real Madrid y afirmó que es un “buen DT”, pero que aún sueña con su modo de juego.

La nueva estrella de la selección francesa, Kylian Mbappé, por el que suspiran los mejores clubes europeos, como el Real Madrid, declaró haber "soñado con Zidane, el jugador y no con el entrenador", queriendo borrar cualquier rumor de traspaso.

" El jugador me ha hecho soñar, y me hace todavía soñar cuando me llegan algunos videos suyos. Después, el entrenador es completamente otra cosa. Es un gran entrenador que ha cosechado rápidamente resultados y que sigue desarrollándose", explicó a la prensa en Clairefontaine sobre Zidane, que puede ganar el sábado su segunda Liga de Campeones consecutiva.

Tras una gran temporada en el Mónaco, donde ganó el campeonato francés alcanzó las semifinales de la Liga de Campeones, Mbappé, de 18 años, vio subir su cotización en el mercado de traspasos.

Según varios medios de comunicación, el Real Madrid y el Mánchester City habrían propuesto 130 millones de euros para hacerse con sus servicios, lo que podría constituir un récord.

"Estoy concentrado en la selección, ante todo, hay mucho tiempo para reflexionar sobre todo eso. Ahora vienen tres partidos importantes. Haré un análisis tras la selección", señaló, añadiendo que la "opinión" de su seleccionador Didier Deschamps "cuenta" aunque "no guiará" su decisión.

A un año del Mundial-2018, ¿está dispuesto a correr el riesgo de dejar Mónaco por un gran club y ver disminuido su tiempo de juego? "¿Por qué jugar menos?", respondió rápidamente, sorprendido por la pregunta y seguro de sí mismo.

"Tendré tiempo para reflexionar sobre todo eso. No, no me da mucho miedo partir", añadió.