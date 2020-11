Zidane recordó a Maradona tras triunfo del Madrid: "Nos afecta de manera profunda, estamos tristes"

La muerte de Diego Maradona es "una pérdida enorme para el mundo en general y para el mundo del fútbol en particular", estimó este miércoles el entrenador francés del Real Madrid, Zinedine Zidane, unas horas después del fallecimiento del mítico 10 argentino a los 60 años.

"Tengo grabado en mi cabeza su Mundial de 1986. Esto nos afecta de manera profunda, lo sentimos, sobre todo por su familia. No tengo palabras. Estamos muy tristes", declaró el técnico del equipo blanco a la televisión Movistar Plus, después de la victoria del Real Madrid por 2-0 en el terreno del Inter de Milán en la Liga de Campeones.

Real Madrid, mediante un comunicado , había reaccionado ya a la muerte de Maradona. "Diego Armando Maradona deja un legado inmenso, convertido en mito para millones de aficionados en todo el mundo", escribió.

Zidane también aprovechó el buen partido de Lucas Vázquez para ensalzarle y asegurar que “merece” renovar su contrato con el club que acaba en junio de 2021.

“Es un jugador importante para nosotros, para la dinámica del equipo. Sale siempre a tope al campo, lo da todo. Siempre he valorado su trabajo y esfuerzo y estamos contentos con que tenga la oportunidad de demostrar lo que tiene. Es un canterano, el Madrid lo tiene en el corazón y cada vez que sale al campo lo da todo. No creo que vaya a pasar -que no llegue a un acuerdo con el club-, veremos más adelante. Lucas, con lo que ha hecho aquí todo este tiempo en el Real Madrid, merece quedarse aquí”, dijo el galo en rueda de prensa.

Por último, Zidane se mostró satisfecho con el nivel mostrado por el belga Eden Hazard tras una primera temporada plagada de lesiones y después de haber superado el coronavirus hace una semana: “De Eden me alegro porque él necesita jugar y es lo que está haciendo, recuperando su fútbol, sus cosas en el campo y sabemos la calidad que tiene. Para el bien del equipo, que siga así porque nosotros lo necesitamos”, aseguró.

